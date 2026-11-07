San Luis vs FC Juárez jugaron en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde La Máquina se llevó la victoria 1-0 sobre los potosinos.

Después del resultado en la Jornada 16, San Luis se ubica en el décimo tercer lugar con 19 puntos.

FC Juárez, por su parte, se quedó con 11 unidades en la décima octava posición del Apertura 2026.

San Luis vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

San Luis vs FC Juárez se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

San Luis con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares de la tabla general, mientras FC Juárez en busca de calificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido San Luis vs FC Juárez:

Minuto 85: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y FC Juárez en la Liga MX?

San Luis y FC Juárez volverán a la actividad en la Jornada 17 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

San Luis visita a Puebla el 20 de noviembre en partido de la Jornada 17, mientras que FC Juárez enfrenta al Atlas el viernes 20 del mismo mes.