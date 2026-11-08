Pachuca venció al Atlas en partido de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, para seguir en la pelea por la clasificación a la Liguilla.

Después del triunfo en la Jornada 16, Pachuca llegó a 22 puntos dentro de los 8 mejores del Apertura 2026, aunque su clasificación a la Liguilla no está asegurada.

Atlas, por su parte, se quedó con 27 puntos y es el cuarto lugar de la competencia.

Marcador final: Atlas 1-4 Pachuca

Atlas vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Atlas vs Pachuca fue un partido en el que los Tuzos demostraron que viven un gran momento de cada a la Liguilla del Apertura 2026.

Con dos goles antes de los 15 minutos, Pachuca se encaminó al triunfo en la cancha del Estadio Jalisco.

Así fueron los goles del partido Atlas vs Pachuca:

Minuto 5: Autogol de Manuel Capasso (Atlas 0-1 Pachuca)

Minuto 12: Gol de Ousama Idrissi (Atlas 0-2 Pachuca)

Minuto 52: Gol de Manuel Capasso (Atlas 1-2 Pachuca)

Minuto 76: Gol de Salomón Rondón (Atlas 1-3 Pachuca)

Minuto 90+2: Gol de Eduardo Bauerman (Atlas 1-4 Pachuca)

Atlas no pudo sumar en su cancha ante el Pachuca (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Pachuca en la Liga MX?

El Apertura 2026 terminará en su fase regular con la Jornada 17 que arranca el 20 de noviembre, en la que Atlas y Pachuca definirán sus destinos en la Liguilla.

Atlas visitará al FC Juárez en la Jornada 17 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el viernes 20 de noviembre.

Al siguiente día, el sábado 21 de noviembre, Pachuca recibe a Toluca en el Estadio Hidalgo.