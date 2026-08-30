Tigres vs Pachuca juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra camotera.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.

Puebla vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Puebla 2-1 Necaxa es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Puebla 2-1 Necaxa

Puebla vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Puebla vs Necaxa de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla

Portera: Renata Masciarelli

Defensas: María Peraza, Dulce Martínez, Yulexi Díaz y Vania Moron

Mediocampistas: Adriana Nakano, Laura Herrera, Natalia Collado y Abigail López

Delanteras: Juliet Nalukenge y Kendyl Terrel

Necaxa

Portera: Ithaisa Sánchez

Defensas: Valeria Gutiérrez, Wendy de León, Fátima Bracamonte y Lesly Cervantes

Mediocampistas: Reyna Pérez, Ana Jensen, Zoé Medellín y Avril Navarro

Delanteras: Winibian Peralta y Ximena Quiroz

Puebla vs Necaxa: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 30 de agosto a las 12:00 horas por YouTube