Tigres vs Pachuca juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra camotera.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.
Puebla vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Puebla 2-1 Necaxa es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
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Puebla vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Puebla vs Necaxa de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Puebla
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: María Peraza, Dulce Martínez, Yulexi Díaz y Vania Moron
- Mediocampistas: Adriana Nakano, Laura Herrera, Natalia Collado y Abigail López
- Delanteras: Juliet Nalukenge y Kendyl Terrel
Necaxa
- Portera: Ithaisa Sánchez
- Defensas: Valeria Gutiérrez, Wendy de León, Fátima Bracamonte y Lesly Cervantes
- Mediocampistas: Reyna Pérez, Ana Jensen, Zoé Medellín y Avril Navarro
- Delanteras: Winibian Peralta y Ximena Quiroz
Puebla vs Necaxa: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Puebla vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el domingo 30 de agosto a las 12:00 horas por YouTube
- Partido: Puebla vs Necaxa
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: You Tube