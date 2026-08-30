Tigres vs Pachuca juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra camotera.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.

Puebla vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Puebla 2-1 Necaxa es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Puebla 2-1 Necaxa

Puebla vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Puebla vs Necaxa de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla

  • Portera: Renata Masciarelli
  • Defensas: María Peraza, Dulce Martínez, Yulexi Díaz y Vania Moron
  • Mediocampistas: Adriana Nakano, Laura Herrera, Natalia Collado y Abigail López
  • Delanteras: Juliet Nalukenge y Kendyl Terrel

Necaxa

  • Portera: Ithaisa Sánchez
  • Defensas: Valeria Gutiérrez, Wendy de León, Fátima Bracamonte y Lesly Cervantes
  • Mediocampistas: Reyna Pérez, Ana Jensen, Zoé Medellín y Avril Navarro
  • Delanteras: Winibian Peralta y Ximena Quiroz

Puebla vs Necaxa: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 30 de agosto a las 12:00 horas por YouTube

  • Partido: Puebla vs Necaxa
  • Fase: Jornada 5
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: You Tube