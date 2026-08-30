Toluca vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Domingo 30 de agosto a las 18:00 horas por ViX.

Partido: Toluca vs FC Juárez

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX

Toluca vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El domingo 30 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos el Toluca vs FC Juárez.

Toluca vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El partido Toluca vs FC Juárez podrá verse a través de las señal de ViX.

Partido: Toluca vs FC Juárez

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX

¿Cómo van Toluca y FC Juárez en la Liga MX?

Pachuca suma 10 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es tercer lugar de la competencia.

Por su parte, FC Juárez tiene 0 puntos en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.