Toluca vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Domingo 30 de agosto a las 18:00 horas por ViX.
- Partido: Toluca vs FC Juárez
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX
Toluca vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El domingo 30 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos el Toluca vs FC Juárez.
Toluca vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El partido Toluca vs FC Juárez podrá verse a través de las señal de ViX.
Deportes
Pachuca vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Liga MX
Deportes
Viernes botanero hoy 28 de agosto: Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 6 de Liga MX
Deportes
Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?
Deportes
Atlante vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Necaxa vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Santos vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?
Deportes
América vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Atlas vs Querétaro: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
- Partido: Toluca vs FC Juárez
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX
¿Cómo van Toluca y FC Juárez en la Liga MX?
Pachuca suma 10 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es tercer lugar de la competencia.
Por su parte, FC Juárez tiene 0 puntos en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.