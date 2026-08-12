Te compartimos algunos datos del futbolista de Argentina, Rodrigo De Paul, conocido en el mundo de la farándula por ser novio y prometido de la cantante Tini Stoessel.

La boda de esta pareja es uno de los eventos más esperados del año.

¿Quién es Rodrigo De Paul? Futbolista de Argentina

Rodrigo Javier De Paul supo que quería ser futbolista a los 3 años de edad.

Es originario de Sarandí, Buenos Aires, Argentina; juega como mediocampista en el Inter Miami de la Major League Soccer.

Rodrigo de Paul (@rodridepaul / Instagram)

En distintas ocasiones ha sido convocado por la Selección de Argentina. Recientemente participó en el Mundial 2026.

¿Qué edad tiene Rodrigo De Paul? Futbolista de Argentina

Rodrigo De Paul nació el 24 de mayo de 1994, por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rodrigo De Paul? Futbolista de Argentina

Rodrigo De Paul está organizando su boda con la cantante Tini Stoessel, de 29 años.

La pareja se comprometió tras cuatro años de relación intermitente.

El futbolista y la cantante hicieron publicó su noviazgo en 2022; sin embargo, se separaron en 2023 a causa de sus compromisos laborales. Retomaron su romance a inicios de 2025.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (@rodridepaul / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo De Paul? Futbolista de Argentina

Rodrigo De Paul nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Rodrigo De Paul? Futbolista de Argentina

Rodrigo De Paul tiene dos hijos: Francesca y Bautista, de 7 y 5 años de edad respectivamente. Ambos son fruto de su relación con la modelo Camila Homs.

¿Qué estudió Rodrigo De Paul? Futbolista de Argentina

Rodrigo De Paul estudió hasta el noveno grado de secundaria en el Colegio Loreto de Sarandí.

Abandonó sus estudios para entregarse de lleno a sus entrenamientos en las divisiones inferiores del fútbol profesional.

Rodrigo de Paul (@rodridepaul / Instagram)

¿En qué ha trabajado Rodrigo De Paul? Futbolista de Argentina

Rodrigo De Paul ingresó en el futbol como guardameta en el Deportivo Belgrano. A los 8 años debutó como futbolista en el Racing Club.

En el 2013 inició su carrera a nivel profesional pasando por diferentes clubes de Europa, hasta llegar a la Selección de Argentina. Fue en 2014 jugó en la liga de España.

En febrero de 2016 regresó al Racing Club. Ese mismo año, mediante un contrato de préstamo paso a ser parte del Atlético Tucumán.

En julio fue traspasado al Udinese Calcio de la Serie A de Italia firmando un contrato de cinco temporadas hasta 2021.

Ese mismo año, firmó por cinco temporadas con Club Atlético de Madrid. El 25 de julio de 2025 llegó al Inter Miami.

En la Selección de Argentina:

En octubre de 2018 fue convocado para la doble fecha FIFA

En mayo de 2019 fue llamado para la Copa América

En 2022 participó con la selección argentina en La Copa Mundial de la FIFA Catar

En 2026 jugó en el Mundial 2026