La Jornada 11 de la Liga MX arranca con el Chivas vs Puebla en la cancha de los Camoteros; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Chivas recuperó el camino triunfal y buscará confirmarlo contra Puebla en la Jornada 11 de la Liga MX.

Puebla vs Chivas: ¿Cuándo ver el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX?

El viernes 26 de septiembre se enfrentan Puebla vs Chivas, en el arranque de la Jornada 11 de la Liga MX.

Dos partidos se jugarán el viernes 26 de septiembre, como parte de la Jornada 11 de la Liga MX, siendo el Puebla vs Chivas el segundo en iniciar.

Puebla vs Chivas: ¿Cómo ver el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX?

Las señales de Caliente TV, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Chivas, en la Jornada 11 de la Liga MX.

El partido Puebla vs Chivas está programado a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Puebla vs Chivas

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Caliente TV, FOX y Canal 7

¿Cómo va Puebla en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 11?

Puebla empató 2-2 con Pachuca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Con 5 puntos, Puebla ocupa el último lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a las Chivas.

Las posibilidades de sumar los tres puntos en la Jornada 11 de la Liga MX son pocas para Puebla, pero intentará aprovechar su condición de local.

¿Cómo va Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Puebla?

Chivas llegó a 11 puntos en el décimo primer lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que está de lleno en la pelea por la calificación.

En la Jornada 10 de la Liga MX, Chivas sumó tres puntos en casa vencienco 3-1 a Necaxa, una victoria importante para el Rebaño de Gabriel Milito.