La noche de este miércoles 24 de septiembre se cerró la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y de nueva cuenta, Cruz Azul se mantuvo en el primer lugar de la tabla general toda vez que el empate obtenido ante Querétaro como local no le afectó porque Rayados, que era el que podía superarlo, se comió una goleada de escándalo en su visita a Toluca.

Y a propósito de los Diablos Rojos, el campeón de la Liga MX ya es segundo lugar de la tabla general toda vez que empató justamente a Monterrey en puntos, pero con una mucho mejor diferencia de goles que lo tiene a tiro de piedra de La Máquina al concluir la Jornada 10 del Apertura 2025.

Hasta el momento, el que ha salido peor parado en lo que va de la fecha doble es precisamente Rayados, que de los más recientes seis puntos solamente sumó uno, recibió ocho goles en dos partidos y de ser el líder general de la competencia, cayó hasta el tercer puesto.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 10 del Apertura 2025

Ya con la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX terminada, Cruz Azul se mantuvo como líder de la tabla de posiciones por segunda fecha consecutiva, pero ahora es Toluca el que los acecha dado que solamente hay dos puntos de diferencia entre ambas escuadras. La Máquina arriesgará el invicto el fin de semana cuando se meta a la frontera para enfrentar a Tijuana, mientras que Toluca es favorito en casa ante Mazatlán.

Debajo de los dos primeros lugares en la tabla de posiciones vienen Monterrey, Tigres y América, que buscarán sumar de a tres para evitar rezagarse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Tabla de posiciones Liga MX:

Cruz Azul | 24 puntos Toluca | 22 puntos Monterrey | 22 puntos América | 21 puntos Tigres | 19 puntos Tijuana | 16 puntos FC Juárez | 15 puntos Pachuca | 14 puntos Pumas | 13 puntos León | 12 puntos Chivas | 11 puntos Atlético de San Luis | 10 puntos Santos | 10 puntos Necaxa | 9 puntos Mazatlán | 8 puntos Querétaro | 8 puntos Atlas | 7 puntos Puebla | 5 puntos

¿Cuándo se jugará la Jornada 11 del Apertura 2025 en la Liga MX?

La Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX dará inicio a partir del próximo viernes 26 de septiembre con el partido entre FC Juárez y León. Ese mismo día, Puebla recibirá a Chivas para terminar con la actividad de esa noche.

Para el sábado 27 de septiembre destaca el Clásico Capitalino de América contra Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes; Pachuca vs Atlético de San Luis, Atlas ante Necaxa, Rayados contra Santos y Toluca frente a Mazatlán complementarán la actividad sabatina.

Finalmente, el domingo 28 de septiembre cerrará la onceava fecha con los juegos de Querétaro en casa frente a Tigres y Tijuana vs Cruz Azul.