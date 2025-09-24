Hoy martes 23 de septiembre inicia la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de Liga MX, jornada doble, y lo hace con el Chivas vs Necaxa, donde destaca el regreso de Fernando Gago; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

El Chivas vs Necaxa es un partido de importancia por el momento que viven ambos equipos, pues prácticamente es una final adelantada por un boleto a la Liguilla.

Pero lo que más llama la atención es el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron, inmueble al que regresa tras irse de la peor manera cuando era DT de Chivas.

Chivas vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el paprtido de la Jornada 10 de la Liga MX

Inicia la Jornada 10 de la Liga MX y aquí te decimos a qué hora y dónde puedes ver en vivo el partido entre Chivas vs Necaxa.

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Necaxa, el cual está programado para iniciar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.