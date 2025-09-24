El Mundial Sub 20 Chile 2025 arranca el sábado 27 de septiembre, y la México debutará el domingo 28 de septiembre contra Brasil; te decimos a qué hora y cómo ver el partido del Tricolor.

Mexico Sub 20 dirigido por Eduardo Arce es uno de los representativos a seguir en el Mundial 2025 de la categoría, pero tendrá un debut muy duro ante Brasil.

Brasil vs México: A qué hora es el debut del Tricolor en el Mundial Sub 20 Chile 2025

El debut de Mexico Sub 20 vs Brasil en el Mundial Sub-20 Chile 2025 está programado para iniciar a las 17 horas, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Brasil vs México: ¿Cómo ver el debut del Tricolor en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El partido Brasil vs México, en la Jornada 1 del Mundial Sub 20 Chile 2025, será transmitido por las señales del Canal 5 y TUDN.

Evento: Mundial Sub 20 Chile 2025

Partido: Brasil vs México

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Calendario de Mexico en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025

México Sub 20 forma parte del Grupo C del Mundial Chile 2025, junto a Brasil, España y Marruecos.

Este es el calendario de México en Fase de Grupos del Mundial Sub 20:

Jornada 1 | Domingo 28 de septiembre vs Brasil

Jornada 2 | Miércoles 1 de octubre vs España

Jornada 4 | Sábado 4 de octubre vs Marruecos

Convocatoria de México Sub 20 para el Mundial Chile 2025

Con Eduardo Arce como entrenador, México buscará llegar lejos en el Mundial Sub 20 Chile 2025.

A continuación te compartimos la convocatoria de México para disputar el Mundial Sub 20 Chile 2025:

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos Laguna)

Hugo Camberos (Chivas)

Formato de competencia en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025

México Sub 20 integra uno de los grupos más fuertes en la Fase de Grupos del Mundial Chile 2025.

El formato de competencia en el Mundial Sub 20 Chile 2025 indica que los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos avanzarán a los octavos de final.

Los cuatro mejores terceros equipos clasificados también avanzarán a octavos de final del Mundial Sub 20, y ell torneo se jugará en formato eliminatorio a partir de esa fase.