Después de unos meses movidos sobre el ascenso y el descenso en el futbol mexicano, parece ser que la Liga MX tendría un nuevo equipo para el 2026.

Aunque, esto no tiene nada que ver con lo que hicieron los equipos de la Liga de Expansión en el TAS, y que por cierto ganó la Federación Mexicana de Futbol, sino con la venta de algunos equipos de la Liga MX.

Antes, veamos la resolución del ascenso y el descenso. Resulta que el tribunal internacional dejó claro que no va a regresar en 2025. Muchos dijeron que sí se tendrá que hacer para la temporada 2026/27.

Lamentablemente no es cierto. No están obligados a que los equipos bajen de categoría, lo que sí es que podrían subir, aunque con muchas condiciones como lo han hecho todos estos años.

¡Liga MX tendrá nuevo equipo! Todos los detalles sobre el club que jugará en primera en 2026

Ahora sí, como vimos, que un equipo llegue a la Liga MX no sería mediante el ascenso, sino comprando una franquicia. Una práctica que se ha llevado a cabo por mucho tiempo, de hecho, varios clubes compraban la franquicia del recién ascendido.

Bueno, el equipo del que hablamos es el Atlante. Estos han buscado la oportunidad desde hace años, además, es el único club con la certificación que otorga la FMF.

Recordemos que los Potros se unieron a similares de la Liga de Expansión en la demanda al TAS, sin embargo, se bajaron y no dieron razón alguna. Parece ser que esto gustó a los directivos de la Liga MX que darían el visto bueno sobre su regreso.

Ahora, el equipo que desaparecería es el Puebla, pues buscan un nuevo dueño y así Grupo Salinas no sería parte de la multipropiedad. El caso del León los espantó.

Todo esto se llevaría a cabo para el 2026.

Atlante en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

¿Se acaba la multipropiedad? El otro equipo de segunda que podría jugar en la Liga MX

El otro equipo que podría hacer lo mismo que el Atlante, son los Leones Negros. El problema es que se acaban las plazas.

Es decir, Querétaro ya fue vendido, Puebla lo podría comprar el Atlante, así que los que quedan son León y Pachuca. Sin embargo, podría quedarse en casa para no perder influencia.