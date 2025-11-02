La Champions League se reanuda con la Jornada 4, y el partido PSG vs Bayern Múnich es uno de los programados en el primer día de actividades; te contamos cuándo y dónde verlo.

La Champions League enfrenta al PSG, campeón vigente del torneo ante el siempre peligroso Bayern Múnich, como parte de la Jornada 4 del torneo.

PSG vs Bayern Múnich: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 4 de Champions League?

El martes 4 de noviembre de 2025 arranca la Jornada 4 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos la visita del Bayern Múnich a la cancha del PSG.

PSG vs Bayern Múnich: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de Champions League?

Aunque no está confirmado, las señales de Caliente TV y FOX One transmitirán el partido PSG vs Bayern Múnich, como parte de la Jornada 4 de la Champions League.

PSG vs Bayern Múnich chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, el martes 4 de noviembre.

Partido: PSG vs Bayern Múnich

Fase; Jornada 4 de la Fase de Liga de Champions League

Fecha: Martes 4 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parque de los Príncipes

Transmisión: Caliente TV y FOX One (por confirmar)

¿Cómo llega el PSG a la Jornada 4 de Champions League vs PSG?

El PSG aplastó 7-2 al Bayer Leverkusen en la Jornada 3 de la Champions League, por lo que llega motivado al partido contra el Bayern Múnich.

Con el triunfo en Alemania, el PSG se apoderó de la cima de la Champions League, aunque está empatado en nueve puntos con varios equipos, entre ellos el Bayer Múnich.

Así llega el Bayern Múnich a la Jornada 4 de la Champions League vs PSG

El Bayern Múnich suma nueve puntos en la Champions League empatado en el liderato con PSG y otros tres equipos, previo a la Jornada 4.

El Bayer Múnich goleó 4-0 al Club Brujas en la Jornada 3 de Champions League.

Datos a seguir en el PSG vs Bayern Múnich de la Jornada 4 de Champions League.

Será la sexta vez que PSG y Bayern Múnich se enfrenten en las últimas nueve ediciones de la Champions League.

El Bayern Múnich ganó 1-0 en casa en la Jornada 5 de la Champions League pasada, gracias al gol de Minjae Kim en la primera parte.

Con esa victoria, el Bayern Múnich suma cuatro consecutivas contra el PSG, todas ellas sin recibir gol, y seis triunfos en los últimos siete encuentros.