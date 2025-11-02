Liverpool vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los Merengues.

Después de cumplir su compromiso en LaLiga, el Real Madrid buscará conseguir la cima de la Champions League venciendo a Liverpool, que no pasa por su mejor momento.

Liverpool vs Real Madrid: Fecha para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

El Real Madrid visita a Liverpool en la Jornada 4 de Champions League, partido programado para jugarse el martes 4 de noviembre de 2025.

Liverpool vs Real Madrid: Horario para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Liverpool vs Real Madrid, en la continuación de la Jornada 4 de la Champions League.

Liverpool vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Liverpool vs Real Madrid, el martes 4 de noviembre.

Partido: Liverpool vs Real Madrid

Fase: Jornada 4 de Champions League

Fecha: Martes 4 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 4 de la Champions League?

El Real Madrid venció 1-0 a Juventus en la Jornada 3 de la Champions League, para afianzarse en la pelea por la cima de la competencia europea.

Con la victoria, el Real Madrid llegó a 9 puntos, empatado con PSG, Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán en el liderato de la Champions League.

¿Cómo quedó Liverpool en la Jornada 3 de la Champions League?

Liverpool, rival del Real Madrid en la Jornada 4 de la Champions League, goleó 5-1 al Frankfurt en su anterior partido en la competencia.

Los puntos ganados ubican a la Juventus en el décimo lugar de la Chamions League con 6 unidades.

Liverpool vs Real Madrid: Datos a seguir en la Jornada 4 de la Champions League

﻿El Liverpool se 2-0 al Real Madrid en Anfield en la Jornada 5 de la Champions League pasada, gracias a los goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.

Los ‘Reds’ pusieron fin a una racha de ocho partidos sin ganar contra el Real Madrid. Antes, el club inglés se impuso por 1-0 al Madrid en la final de la Copa de Europa de 1981.

El Real Madrid le devolvió el favor a Liverpool en las finales de la Champions League de 2018 y 2022.