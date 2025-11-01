Liverpool vs Real Madrid encenderán la Jornada 4 de la Champions League con un duelo de alto voltaje; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
El Real Madrid buscará conseguir la cima de la Champions League venciendo a Liverpool, pero hacerlo en Anfield no es un reto sencillo de superar.
Liverpool vs Real Madrid: Pronóstico de la Jornada 4 en la Champions League
El pronóstico del partido Liverpool vs Real Madrid es un empate a dos goles, con el que los Merengues se podrían rezagar en lucha por la cima de la Champions League.
Liverpool vs Real Madrid: Posibles alineaciones de la Jornada 4 en la Champions League
Liverpool defenderá su cancha con esta posible alineación ante el Real Madrid, en la Jornada 4 de Champions League.
- Mamardashvili
- Frimpong
- Konaté
- Van Dijk
- Robertson
- Jones
- Wirtz
- Szoboszlai
- Gakpo
- Isak
- Ekitike
El Real Madrid quiere seguir invicto en la Champions League, y pondrá esta posible alineación para intentarlo ante Liverpool.
- Thibaut Courtois
- Valverde
- Asencio
- Militao
- Carreras
- Tchouameni
- Bellingham
- Güler
- Díaz
- Vinicius Jr.
- Kylian Mbappé
Liverpool vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
El Real Madrid visita a Liverpool en la Jornada 4 de Champions League, partido programado para jugarse el martes 4 de noviembre de 2025.
A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Liverpool vs Real Madrid.
Liverpool vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League
Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Liverpool vs Real Madrid, el martes 4 de noviembre.
- Partido: Liverpool vs Real Madrid
- Fase: Jornada 4 de Champions League
- Fecha: Martes 4 de noviembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Anfield
- Transmisión: HBO MAX y TNT Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Liverpool a la Jornada 4 de la Champions League?
El Real Madrid venció 1-0 a Juventus en la Jornada 3 de la Champions League, para afianzarse en la pelea por la cima de la competencia europea.
Con la victoria, el Real Madrid llegó a 9 puntos, empatado con PSG, Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán en el liderato de la Champions League.
Liverpool, rival del Real Madrid en la Jornada 4 de la Champions League, goleó 5-1 al Frankfurt en su anterior partido en la competencia.
Los puntos ganados ubican a la Juventus en el décimo lugar de la Chamions League con 6 unidades.