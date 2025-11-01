Liverpool vs Real Madrid encenderán la Jornada 4 de la Champions League con un duelo de alto voltaje; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El Real Madrid buscará conseguir la cima de la Champions League venciendo a Liverpool, pero hacerlo en Anfield no es un reto sencillo de superar.

Liverpool vs Real Madrid: Pronóstico de la Jornada 4 en la Champions League

El pronóstico del partido Liverpool vs Real Madrid es un empate a dos goles, con el que los Merengues se podrían rezagar en lucha por la cima de la Champions League.

Liverpool vs Real Madrid: Posibles alineaciones de la Jornada 4 en la Champions League

Liverpool defenderá su cancha con esta posible alineación ante el Real Madrid, en la Jornada 4 de Champions League.

  1. Mamardashvili
  2. Frimpong
  3. Konaté
  4. Van Dijk
  5. Robertson
  6. Jones
  7. Wirtz
  8. Szoboszlai
  9. Gakpo
  10. Isak
  11. Ekitike

El Real Madrid quiere seguir invicto en la Champions League, y pondrá esta posible alineación para intentarlo ante Liverpool.

  1. Thibaut Courtois
  2. Valverde
  3. Asencio
  4. Militao
  5. Carreras
  6. Tchouameni
  7. Bellingham
  8. Güler
  9. Díaz
  10. Vinicius Jr.
  11. Kylian Mbappé

Liverpool vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El Real Madrid visita a Liverpool en la Jornada 4 de Champions League, partido programado para jugarse el martes 4 de noviembre de 2025.

A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Liverpool vs Real Madrid.

Liverpool vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Liverpool vs Real Madrid, el martes 4 de noviembre.

  • Partido: Liverpool vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 4 de Champions League
  • Fecha: Martes 4 de noviembre de 2025
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Anfield
  • Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Liverpool a la Jornada 4 de la Champions League?

El Real Madrid venció 1-0 a Juventus en la Jornada 3 de la Champions League, para afianzarse en la pelea por la cima de la competencia europea.

Con la victoria, el Real Madrid llegó a 9 puntos, empatado con PSG, Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán en el liderato de la Champions League.

Liverpool, rival del Real Madrid en la Jornada 4 de la Champions League, goleó 5-1 al Frankfurt en su anterior partido en la competencia.

Los puntos ganados ubican a la Juventus en el décimo lugar de la Chamions League con 6 unidades.