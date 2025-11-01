Liverpool vs Real Madrid encenderán la Jornada 4 de la Champions League con un duelo de alto voltaje; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El Real Madrid buscará conseguir la cima de la Champions League venciendo a Liverpool, pero hacerlo en Anfield no es un reto sencillo de superar.

Liverpool vs Real Madrid: Pronóstico de la Jornada 4 en la Champions League

El pronóstico del partido Liverpool vs Real Madrid es un empate a dos goles, con el que los Merengues se podrían rezagar en lucha por la cima de la Champions League.

Liverpool vs Real Madrid: Posibles alineaciones de la Jornada 4 en la Champions League

Liverpool defenderá su cancha con esta posible alineación ante el Real Madrid, en la Jornada 4 de Champions League.

Mamardashvili Frimpong Konaté Van Dijk Robertson Jones Wirtz Szoboszlai Gakpo Isak Ekitike

El Real Madrid quiere seguir invicto en la Champions League, y pondrá esta posible alineación para intentarlo ante Liverpool.

Thibaut Courtois Valverde Asencio Militao Carreras Tchouameni Bellingham Güler Díaz Vinicius Jr. Kylian Mbappé

Liverpool vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El Real Madrid visita a Liverpool en la Jornada 4 de Champions League, partido programado para jugarse el martes 4 de noviembre de 2025.

A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Liverpool vs Real Madrid.

Liverpool vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Liverpool vs Real Madrid, el martes 4 de noviembre.

Partido: Liverpool vs Real Madrid

Fase: Jornada 4 de Champions League

Fecha: Martes 4 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Liverpool a la Jornada 4 de la Champions League?

El Real Madrid venció 1-0 a Juventus en la Jornada 3 de la Champions League, para afianzarse en la pelea por la cima de la competencia europea.

Con la victoria, el Real Madrid llegó a 9 puntos, empatado con PSG, Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán en el liderato de la Champions League.

Liverpool, rival del Real Madrid en la Jornada 4 de la Champions League, goleó 5-1 al Frankfurt en su anterior partido en la competencia.

Los puntos ganados ubican a la Juventus en el décimo lugar de la Chamions League con 6 unidades.