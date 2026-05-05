Arsenal venció al Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League y logró regresar a una final después de 20 años de ausencia en la disputa por el título del torneo más grande a nivel de clubes en Europa.

Arsenal avanzó a la final de la Champions League con cero derrotas desde la fase de liga y de momento suma 11 victorias y 3 empates, por lo que en caso de coronarse podría ser una temporada histórica para los Gunners.

¿Cómo llegó el Arsenal a la final de la Champions League 2026?

Arsenal enfrentó al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium en un partido que tuvo un inicio complicado, ya que ambos equipos se fueron al frente e intentaron acercarse al arco rival desde los primeros minutos.

Luego de varios intentos, el gol del Arsenal finalmente llegó al minuto 44 del partido por parte de Bukayo Saka para poner el 1-0 y aunque se reclamó un posible fuera de lugar se determinó que el jugador del Atlético de Madrid, Griezmann, lo terminó habilitando para dar por buena la anotación.

Arsenal regresa a la final de la Champions League tras 20 años de ausencia. (Alastair Grant / AP)

Dicho gol fue el definitivo para que los Gunners regresaran a una final de Champions League después de 20 años, pues en aquella lejana campaña 2005-2006, fue la última vez que disputaron una final y fue contra el FC Barcelona, misma que perdieron por 2-1.

¿A cuántos títulos llegaría el Arsenal si gana la Champions League?

Arsenal nunca ha ganado un título de Champions League en su historia, pues únicamente tiene una Recopa de Europa que ganó en 1994, por lo que en caso de ganar la edición 2026 haría historia dentro del torneo internacional.

Este año, el Arsenal espera rival entre el Bayern Múnich y el PSG, quienes disputan la otra semifinal, por lo que el sábado 30 de mayo se conocerá si los Gunners pueden levantar la Orejona por primera vez.