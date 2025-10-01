Lionel Messi vivió un nuevo revés con el Inter Miami, ya que el equipo dirigido por Javier Mascherano cayó por un marcador de 3-5 ante Chicago Fire en un partido correspondiente a la MLS.

Durante el desarrollo del partido, la molestia de Lionel Messi por el desempeño del equipo era evidente y, en un momento, habría intercambiado palabras con su DT, Javier Mascherano.

Tras el encuentro, el astro argentino se retiró en silencio a los vestidores sin mirar a ninguno de sus compañeros que intentaron levantarle el ánimo tras la goleada recibida.

Reportan discusión entre Lionel Messi y Javier Mascherano tras goleada al Inter Miami

De acuerdo con algunos reportes, Lionel Messi y Javier Mascherano habrían discutido durante el partido ante el Chicago Fire que terminó con una goleada contra el Inter Miami.

“No podemos seguir jugando así… tenemos que hacerlo mejor”, habrían dicho Lionel Messi a Javier Mascherano durante el desarrollo del encuentro que tuvo un marcador final de 3-5.

El duelo ante Chicago Fire fue particularmente complicado para el astro argentino, ya que no pudo hacerse presente en el marcador para ayudar a su equipo ante la difícil situación.

Aunque Inter Miami tuvo mayor posesión, remates al arco y pases, su rivalidad tuvo mayor contundencia ganando el encuentro por goleada y dejando tensión en el vestidor del equipo de Mascherano.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Lionel Messi en Inter Miami?

Luego de la goleada recibida, Inter Miami y Lionel Messi ya tienen definido su próximo rival en la MLS. El equipo de Javier Mascherano, tendrá una nueva oportunidad para regresar a la senda del triunfo.

New England será el próximo desafío que enfrentará Lionel Messi, en el que se espera que el astro argentino vuelva a aparecer como titular y capitán del equipo dirigido por avier Mascherano.

La cita es el sábado 4 de octubre del 2025 a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.