Este sábado 20 de septiembre, la afición de Al Riyadh aprendió que no se debe provocar a Cristiano Ronaldo, y menos gritarle: “Messi, Messi”, porque te anota en doblete.

No es nuevo, a lo largo de los años, en muchos estadios del mundo, para provocar a Cristiano Ronaldo le han gritado el nombre de Messi y sí, casi siempre reacciona.

De manera inversa, al argentino le han gritado el nombre del portugués. Y es que seguramente, esta rivalidad quedará grabada en todos los aficionados del futbol, pues fue una de las mejores de la historia.

Así que a donde vayan uno u otro, se los recordarán hasta su retiro. Han pasado 16 años desde que se comenzó a hablar de este enfrentamiento, su pico máximo fue cuando jugaban en Real Madrid y Barcelona y todos los aficionados esperan un último baile.

Cristiano Ronaldo humilla a fans que le gritaron “Messi, Messi”; los calló con un doblete

Como vimos, este día, Al Nassr se enfrentó a Al Riyadh en la tercera jornada de la Liga de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo goleó 5 por 1.

Aunque los focos se lo llevó Cristiano Ronaldo. La afición de Al Riyadh decidió provocarlo gritándole: “Messi, Messi”, el peor error que pudieron hacer.

El portugués calló a los fans rivales al minuto 33 con su primer gol, luego en el 76 marcó su doblete y lo celebró haciendo una referencia a que no escuchaba nada.

Este es un gran inicio de Al Nassr en liga, tiene 3 de 3 ganados. Este año podría ser el que CR7 gane un título desde su llegada en Arabia en 2023.

Cristiano Ronaldo llega a 945 goles y va por los 1000

Además de callar a la afición del Al Riyadh, Cristiano Ronaldo llegó a 945 goles oficiales. Al ritmo que va, podría alcanzar los 1000 en un año.

Además, con Al Nassr está a punto de llegar a los 100 goles. Tiene 99 en en 11 partidos, también le debemos de sumar sus 20 asistencias.