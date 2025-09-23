El Balón de Oro de este año fue entregado a Ousmane Dembélé por ser el mejor jugador del año, un premio del que está lejos de igualar a Lionel Messi, quien es el máximo ganador de dicho galardón.

Posiblemente la gran diferencia crezca aún más para los que quieren llegar a tener tantos premios de Balón de Oro como Messi, pues se reveló que en el futuro se entregará el Súper Balón de Oro.

El Súper Balón de Oro se entregaría en 2029, una vez que presuntamente Messi y Cristiano Ronaldo ya se hayan retirado, pues dicho galardón premiaría los 30 años del siglo XXI.

¿Otro regalo a Messi? El argentino recibiría un Balón de Oro en 2029 pese a estar retirado

El Súper Balón de Oro ya ha sido concedido en el pasado, específicamente el 24 de diciembre de 1989 a Alfredo Di Estéfano como homenaje al mejor futbolista de las tres décadas previas, por lo que ahora regresaría para ser entregado a una de las máximas figuras, en las cuales se encuentran Messi y Cristiano Ronaldo.

Y es que a diferencia del premio del Balón de Oro tradicional, este galardón presenta una pelota elevada sobre una estructura, lo que lo distingue visualmente del trofeo clásico que descansa sobre una base.

El Super Balón de Oro fue un premio honorífico que se entregó una sola vez en la historia, en 1989. Aquel año se reconoció al mejor jugador de las tres décadas anteriores, y el galardón fue para Alfredo Di Stéfano.



Según trascendió, en 2029 se otorgará por segunda vez en la… pic.twitter.com/lh8vRf2cuZ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 22, 2025

¿Quién más podría ganar el Súper Balón de Oro?

En la actualidad, tanto Messi como Cristiano Ronaldo han dominado el futbol durante las últimas dos décadas, acumulando entre ambos 13 de los últimos 16 Balones de Oro entregados, además, se han mantenido en la élite tras conquistar la Copa América y la UEFA Nations League con Argentina y Portugal respectivamente.

Cabe mencionar que otro de los que podrían recibir este galardón es Karim Benzema, sin embargo, dicho futbolista se encuentra un escalón abajo de Cristiano Ronaldo y Messi, en cuanto a títulos se refiere, por lo que habrá que esperar la confirmación oficial sobre si se realiza la gala del Súper Balón de Oro en el 2029.