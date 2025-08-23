A pesar de que Messi se perdió el partido entre Inter de Miami y Tigres por lesión, acaparó portadas luego del enfrentamiento en los cuartos de final de la Leagues Cup en el cual los de la MLS echaron a los de la Liga MX.

Y es que, en redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se le ve a Messi en los pasillos del Chase Stadium con una bolsa de regalo en la que se ve el escudo y los colores de Tigres.

Esto debido a que el equipo de San Nicolás de los Garza o alguno de los futbolistas del plantel le habría dado un presente al astro argentino previo a su encuentro en el que eventualmente fueron eliminados del torneo.

Captan a Messi con regalo por parte de Tigres tras partido de Leagues Cup

Un video de Messi con un regalo por parte de Tigres se ha hecho viral en internet y ha provocado un debate entre la afición del futbol mexicano en redes sociales, pues un sector de la afición felina se sintió alagada por el gesto.

Sin embargo, el resto de la afición del futbol mexicano ha criticado a los fans de Tigres debido a que en vez de mostrar vergüenza deportiva por la derrota ante Inter de Miami, han elogiado al equipo de la MLS y a Messi.

Leo😀recibió algo de la gente de Tigres anoche🧐? pic.twitter.com/zhu4pCtB2q — KING MESSI 10 (@messi10_rey) August 21, 2025

Debido a molestias musculares, La Pulga se perdió el partido ante los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pero aún así su equipo ganó gracias a dos goles de penal anotados por Luis Suárez.

Tigres agradeció a Inter de Miami tras la derrota y futbolistas aprovecharon para tomarse fotos con Messi

Otro gesto que ha sido muy criticado en redes sociales ha sido el hecho de que Tigres dejó un mensaje de agradecimiento para Inter de Miami por la hospitalidad luego de haberlos eliminado de la Leagues Cup.

Además, Juan Brunetta aprovechó que Messi estuvo en el inmueble para tomarse una foto con él, por lo que ambos gestos han sido criticados por la afición de Tigres debido a que consideran que al equipo no le afectó la derrota.

Leo Messi😀+ Juan Brunetta🇦🇷!!! pic.twitter.com/yDHq8APx9i — KING MESSI 10 (@messi10_rey) August 22, 2025

También al finalizar el primer tiempo del partido, Fernando Gorriarán aprovechó para pedirle su playera a Luis Suárez debido a que ambos son futbolistas uruguayos y se les vio intercambiando jersey cuando iban camino al túnel.