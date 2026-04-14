Javier Mascherano anunció su salida como director técnico del Inter Miami, poniendo fin a una etapa de más de un año en la MLS.

El argentino de 41 años de edad explicó que la decisión responde a motivos personales y agradeció a la directiva, jugadores y aficionados por el respaldo recibido.

Durante su gestión, Inter Miami logró conquistar la MLS Cup y el campeonato de la Conferencia Este, además de participar en el Mundial de Clubes 2025.

Guillermo Hoyos asumirá la dirección del Inter Miami en los próximos compromisos.

Javier Mascherano deja al Inter Miami (Captura de pantalla)

Javier Mascherano deja al Inter Miami por motivos personales

Luego de más de un año como DT del Inter Miami, Javier Mascherano comunicó a los directivos su decisión de dejar su cargo.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF", fueron las palabras de Javier Mascherano.

Tras agradecer el apoyo de jugadores, directiva y fans, el argentino dijo: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro”.

¿Cómo le fue a Javier Mascherano como DT del Inter Miami?

Durante su estancia como DT del Inter Miami, Javier Mascherano logró levantar algunos títulos con el equipo de la MLS.

El primero fue la MLS Cup y, posteriormente, también logró el campeonato de la Conferencia Este en el torneo de Estados Unidos.

Además, el equipo del argentino también participó en el Mundial de Clubes 2025 y se convirtió en el primer club de la Concacaf en un partido internacional oficial.