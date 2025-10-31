Este viernes 31 de octubre, el Santiago Bernabéu se vistió de gala para hacerle la entrega de la Bota de Oro a Kylian Mbappé que reconoce al jugador del Real Madrid como el máximo goleador en Europa dentro de la temporada 2024-25.

Kylian Mbappé obtuvo la Bota de Oro tras anotar 44 goles en todas las competencia europeas por lo que se llevó los halagos de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien aprovechó para hacerle una señalización importante.

Florentino no dejó pasar la oportunidad en el evento de este día de señalar a la pequeña élite en la que se ha metido el francés tras recibir este galardón en donde compartirá lista con Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

Presidente del Real Madrid pone a Kylian Mbappé a la altura de Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo tras ganar la Bota de Oro

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, llenó de elogios a Kylian Mbappé tras recibir este viernes la Bota de Oro por haberse consagrado máximo goleador en Europa durante la temporada pasada y lo comparó con otros históricos del club como Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

“Hoy nos sentimos muy felices porque un premio tan prestigioso como la Bota de Oro lo recibe uno de los mejores jugadores del mundo, que hace poco más de un año pudo cumplir uno de sus grandes sueños como es jugar en el Real Madrid.

Este día lo vas a recordar siempre. Es tu primera Bota de Oro y es algo muy difícil de conseguir. En el Real Madrid hemos contado con 3 Botas de Oro: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Todos ellos, grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", expresó el presidente del equipo merengue que fue el primero en tomar la palabra en la ceremonia.

Kylian Mbappé agradece al Real Madrid tras haber recibido la Bota de Oro

Kylian Mbappé vive su segunda temporada junto al Real Madrid, en donde espera superar en lo colectivo y en lo individual lo conseguido en la campaña pasada donde anotó 31 goles en 34 partidos en LaLiga.

Pero en total marcó 44 goles entre todas las competencias europeas que disputó junto al Real Madrid la temporada 2024-25 pero en la cual no pudo conseguir ningún título por ello para esta nueva campaña espera que lleguen los premios colectivos.

“Es la primera vez que gano este premio y significa mucho. Quiero dar las gracias primero a todos mis compañeros. Muchas gracias por venir y por ayudarme en todo momento. Gracias a ellos ha llegado mi mejor versión. Tenemos un grupo increíble y espero que ganemos mucho este año. Eso es lo más importante, los premios colectivos”, declaró el delantero francés.