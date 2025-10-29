La historia de Endrick con el Real Madrid parece estar viviviendo sus últimas semanas, luego de que trascendiera que el brasileño dejaría a los merengues en enero de 2026 para ir al equipo menos pensado.

Una de las máximas joyas del futbol brasileño sigue siendo Endrick, quien no ha logrado conseguir protagonismo y por ello dejaría a los merengues en el mes de enero, en busca de actividad rumbo al Mundial 2026.

¿Qué equipo sería el destino de Endrick tras dejar al Real Madrid?

De acuerdo a varios reportes perdiodísticos, entre ellos el del especialista en fichajes, Fabrizio Romano, el futuro de Endrick, jugador del Real Madrid, estaría en el futbol francés, una liga de segunda categoría en Europa.

De acuerdo a lo reportado por el periodista Fabrizio, el Olympique de Lyon estaría muy interesado en reclutar al brasileño Endrick a préstamo hasta el próximo 30 de junio de 2026, transferecnia para la que ya habría iniciado negociaciones.

En Francia, Endrick podría demostrar el nivel por el que llegó al Real Madrid, equipo que pagó una millonada por su contrato, y entonces, tal vez regresar con los Merengues en busca de mejor suerte.

La realidad es que Endrick necesita minutos y busca dejar al Real Madrid, aunque habrá que esperar si la opción del Olympique le resulta atractiva.

¿Por qué quiere Endrick dejar al Real Madrid?

Con la llegada de Xabi Alonso a la dirección técnica del Real Madrid, Endrick se ha mantenido lejos del protagonismo del equipo, misma situación que vivía con Carlo Ancelotti, y esa sería la razón por la que busca dejar a los merengues.

Endrick no ha disputado minutos esta temporada con el Real Madrid, y de cara al Mundial 2026, en el que quere estar con Brasil, el exdelantero del Palmeiras necesita actividad constante.

Los números de Endrick con el Real Madrid

Endrick llegó al Real Madrid como una de las grandes promesas brasileñas, tras un traspaso millonario desde Palmeiras.

En la temporada pasada participó en 37 partidos oficiales, con 7 goles y una asistencia, mostrando destellos de su calidad.

Peron bajo el proyecto de Xabi Alonso, Endrick no suma minutos ni en LaLiga ni en la Champions League, situación que no parece tener solución, más que su salida de los Merengues.