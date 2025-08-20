Recientemente salió a la luz un dato que comprueba que Hugo Sánchez, histórico delantero mexicano, hizo en su momento mucho más de lo que Vinícius Jr. ha podido hacer hasta ahora como futbolista del Real Madrid.

Aunque en el futbol español Hugo Sánchez es visto como un futbolista histórico debido a su pentacampeonato de goleo y todo lo que consiguió con el Real Madrid, en nuestro país son varios los aficionados que demeritan sus logros.

Sin embargo, en redes sociales se volvió viral una comparación con entre “El Macho” y Vinícius Jr. en la que queda demostrado la importancia que el futbolista mexicano tuvo durante su etapa con el conjunto merengue en LaLiga.

La brutal comparación entre Vinícius Jr. y Hugo Sánchez en el Real Madrid

Si bien hoy en día Vinícius Jr. es considerado como un referente del Real Madrid, una comparación con Hugo Sánchez lo puso en jaque, pues el exfutbolista mexicano supera los goles que el astro brasileño ha hecho con el equipo en LaLiga.

Y es que, con el partido entre Real Madrid y Osasuna de este martes en la Jornada 1 de LaLiga, Vinícius Jr. llegó a 207 partidos jugados con la playera de los Blancos en el certamen y lleva un total de 61 goles.

Pese a que dicha producción no es para nada baja, no se acerca a los números que registró Hugo Sánchez en los mismos juegos disputados con el conjunto merengue en LaLiga, pues sumó 164 anotaciones.

Las negociaciones de renovación de contrato entre Vinícius Jr. y el Real Madrid están en pausa

De acuerdo con información compartida por diversas fuentes, las pláticas entre los representantes de Vinícius Jr. y el Real Madrid por la renovación de contrato del ‘7’ están detenidas.

¿El motivo? Ha trascendido que el Real Madrid le ofreció a Vinícius Jr. un contrato en el cual gana poco menos de 20 millones de euros por temporada incluyendo su salario y bonos por rendimiento.

Vinicius Jr. tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027. (Eric Alonso / MEXSPORT)

Sin embargo, se dice que el astro brasileño quiere un sueldo de 20 millones de euros fijos más 10 millones de euros en primas por rendimiento, debido a que no querría ganar menos que Kylian Mbappé.