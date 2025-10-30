Tom Brady y Cristiano Ronaldo son considerados dos de los mejores atletas de la historia, y de lo mejor de la historia en su deporte. Pero, ahora, el exjugador de la NFL se burló de CR7.

En realidad, Tom Brady no se burló directamente de Cristiano Ronaldo, fue de su estatua que fue hecha hace unos años. Y es que todos podemos concluir que es horrible.

Se debe decir que estos dos cracks se conocen y tienen una buena relación. En marzo del 2022, el quarterback visitó Old Trafford y pudo ver un partido del Bicho, cuando estaba en el Manchester United.

Ambos se dejaron mensajes, el de CR7 fue el siguiente: "Siempre es un placer y un privilegio compartir algunos pensamientos e ideas con otro GOAT". GOAT es un juego de palabras que significa el mejor de la historia.

“Greatest of all time”, que junto significa “cabra” en inglés.

“Qué cosa tan aterradora”: La épica y cruel burla de Tom Brady a Cristiano Ronaldo

Tom Brady asistió a un podcast de un canal de YouTube llamado Dude Perfect. En este hablaron de todo, pero salió el tema de las peores estatuas de deportistas de la historia. Por supuesto que apareció la de Cristiano Ronaldo.

Al ver la de Cristiano Ronaldo, Tom Brady dijo sin dudar: "Esa es la peor“. No atacando al futbolista, sino al que la hizo.

"Probablemente la persona que la hizo ya esté fuera del negocio. Qué cosa tan aterradora para un escultor, porque puede lanzarte al estrellato o arruinarte“, comentó Brady. Y eso que habían otras que también se peleaban por el peor lugar.

“Qué cosa tan aterradora”: La épica y cruel burla de Tom Brady a Cristiano Ronaldo (Captura de pantalla)

La estatua de Tom Brady que le hicieron los Patriotas

A diferencia de la de Cristiano Ronaldo, a Tom Brady le hicieron una gran estatua en el estadio de los Patriotas, Gillete Stadium. Mide 3.6 metros y sí se parece bastante al exquarterback.

“Me siento sumamente honrado, profundamente agradecido y, siendo sincero, un poco mayor. También estoy un poco sorprendido, porque normalmente no se construyen estatuas hasta que uno es muy mayor”, comentó Tom Brady.