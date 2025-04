Elías Montiel es una de las nuevas joyas del futbol mexicano y ha brillado con luz propia en escenarios importantes del balompié como lo fue el pasado diciembre en la Copa Intercontinental, donde enfrentó a Real Madrid con Pachuca y recibió palabras de Florentino Pérez sobre su rendimiento.

En entrevista con TUDN, Elías Montiel reveló como fue el momento que vivió con el presidente de Real Madrid y las buenas impresiones que le dejó a Florentino Pérez, quien, para ese momento, ya tenía un contexto del potencial con el que cuenta el juvenil de los Tuzos.

¿Qué le dijo Florentino Pérez a Elías Montiel luego de su actuación contra Real Madrid?

En aquella Copa Intercontinental, Real Madrid venció a Pachuca por marcador de 3-0 y Elías Montiel fue uno de los elementos de la Bella Airosa que vio acción. Al terminar el partido, el jugador se encontró con Florentino Pérez, quien le dirigió unas palabras que no esperaba.

“Le agarro la mano y es esa típica vez que te quieres pasar, pero te detienen. Me regreso y me dice: ‘he hablado con varios amigos míos y me han contado que juegas bien al futbol y hoy lo veo, la verdad es que estoy muy contento. Síguele echando ganas’. Y nada, todo sorpresa”, compartió Elías Montiel con respecto a su encuentro con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.

Elías Montiel y Florentino Pérez se reencontrarán en el Mundial de Clubes en Real Madrid vs Pachuca

Cabe resaltar que Elías Montiel volverá a estar ante los ojos de Florentino Pérez, esto el próximo 22 de junio cuando Pachuca se mida a Real Madrid dentro de la fase de grupos del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Elías Montiel ha llamado la atención de diferentes equipos en el futbol de Europa que buscarían sacarlo de Pachuca y aunque en estos momentos Real Madrid no figura dentro de ellos, una buena actuación en el Mundial de Clubes podría hacer que Florentino Pérez reafirme su gusto por él con miras a un futuro a mediano plazo.