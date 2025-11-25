La Liga MX dio a conocer este lunes 24 de noviembre, los días y horarios para que se lleven a cabo los partidos de cuartos de final en la Liguilla por el título del torneo Apertura 2025, los cuales darán inicio a partir de este miércoles 26 de noviembre y terminarán el domingo 30 de noviembre con la particularidad de que, como pocas veces sucede, se celebrarán tres partidos en un mismo día.

Pese a las conspiraciones que apuntaban a que este movimiento fue para favorecer a un equipo en particular, la realidad es que la Liga MX explicó el motivo de poner tres partidos el mismo día y todo apunta a cuestiones de seguridad, a fin de que todos los operativos, puntualmente en la Ciudad de México, donde el fin de semana se jugarán el América vs Monterrey y Cruz Azul vs Chivas.

En la planeación, los directivos del futbol mexicano consideraron que lo más prudente era que no se llevaran a cabo en la capital dos juegos de alta convocatoria el mismo día, esto con la finalidad de que los operativos de seguridad pudieran tener en los dos estadios la cantidad suficiente de efectivos que resguarden a los asistentes.

Autoridades de la Ciudad de México pidieron ayuda a la Liga MX

En el comunicado de la Liga MX, se dio a conocer que las autoridades de la Ciudad de México pidieron expresamente el apoyo para que se programaran los primeros partidos de la Liguilla a manera de que se jugaran tres idas el miércoles y tres vueltas el sábado.

“A petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con el propósito de garantizar un ambiente seguro, la Liga BBVA MX informa que, tras la reunión de coordinación para la definición de fechas y horarios de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, se determinó una programación extraordinaria de tres partidos en miércoles y tres en sábado”, compartió la Liga MX sobre la solicitud de las autoridades capitalinas.

De igual forma, las autoridades de la Ciudad de México detallaron a la Liga MX la razón por la cual no querían que se jugaran el mismo día los partidos de América y Cruz Azul.

“Para los partidos que deben disputarse en Ciudad de México, la SSC-CDMX solicitó a la Liga BBVA MX no programar ambos juegos el mismo día con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de seguridad, disponer del número adecuado y necesario de elementos de seguridad pública, correcta atención a la alta afluencia prevista de aficionados locales y visitantes”, compartieron.

La Liga BBVA MX informa sobre la programación de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. pic.twitter.com/SSNDoFPNAe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

Cruz Azul pidió a la Liga MX jugar su partido de vuelta el domingo

En el mismo boletín, la Liga MX confirmó que la razón por la cual América jugará su partido de vuelta el sábado y Cruz Azul el domingo es porque los Cementeros pidieron que fuera de esa manera con la ventaja que le da el reglamento de competencia por haber terminado en mejor posición que las Águilas en el torneo regular.

Así, la Liguilla ya tiene fechas y horas definidas, así como una explicación de la Liga MX relacionada con su programación.