Finalizaron la fecha FIFA y la ronda de Play-in de la Liga MX por lo que ya quedaron definidos los días y horas para los partidos de cuartos de final del Apertura 2025, en donde uno de los cruces será el Cruz Azul vs Chivas.

El Cruz Azul vs Chivas fue uno de los partidos que quedó establecido al término de la Jornada 17 ya que ambos equipos finalizaron en tercer y sexto lugar respectivamente, pero ahora ya se sabe las fechas, horario y hasta el precio de los boletos para esta serie.

Después de haber pausado su actividad por casi tres semanas los dos equipos están listos para volver a las canchas del Akron y el Olímpico Universitario para competir con todo por ese boleto a las semifinales del torneo Apertura 2025.

Boletos para Cruz Azul vs Chivas: Precios y cómo comprar entradas para los cuartos de final

Esta semana arrancará la venta general de boletos para el Cruz Azul vs Chivas, partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, en el estadio Olímpico Universitario.

Desde el sábado 22 de noviembre a las 11am inició la preventa de boletos para usuarios del pase azul, usuarios Bankaool y aquellos que compraron entradas para al menos uno de los siguientes partidos: Mazatlán, Santos, Juárez, Querétaro o la Liguilla Femenil.

Posterior a estos primeras fases de venta iniciará la venta general por medio del sitio web de Ticketmaster y los costos son los siguientes:

Cabecera Sur | 525 pesos

Planta Baja General | 640 pesos

Planta Alta Pebetero | 740 pesos

Palomar General | 815 pesos

Platea | 1500 pesos

Palcos | 1500 pesos

¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de cuartos de final entre Chivas y Cruz Azul?

El lunes 24 de noviembre la Liga MX dio a conocer las fechas y horarios para todos los partidos de cuartos de final entre ellos el de la serie entre Cruz Azul y Chivas que se jugará primero en Guadalajara y luego en Ciudad de México.

El duelo de ida entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo:

Día: Jueves 27 de noviembre

Horario: a las 8:07pm

Lugar: Estadio Akron

La vuelta se jugará en el Olímpico Universitario el domingo 30 a las 7pm para definir al último semifinalista.