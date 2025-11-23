Rayados y América protagonizarán uno de los cruces más atractivos en la ronda de cuartos de final de la Liga MX y ya se habría filtrado en qué fecha y horario se jugará el partido de ida en el Estadio BBVA.

Y es que, debido a que América quedó mejor posicionado que Rayados, el juego de ida se jugará en el Gigante de Acero y el de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero ese fin de semana Junior H dará conciertos sábado y domingo en la Plaza de Toros.

Debido a que la Alcaldía Benito Juárez habría pedido a las Águilas que haya un margen de tres horas y entre el final del partido y el inicio del concierto, por lo que trascendió que el encuentro contra Monterrey se jugaría el domingo a las 15:00hrs.

Revelan fecha y horario para el juego de ida entre Rayados y América en los cuartos de final de la Liga MX

De acuerdo a información compartida por San Cadilla, el partido de ida de los cuartos de final en la Liga MX entre Rayados y América se jugará el miércoles 26 de noviembre a las 21:00hrs en el Estadio BBVA.

Sin embargo, esta versión ha causado confusión entre los aficionados de la Liga MX, pues usualmente los equipos mejor clasificados (Toluca y Tigres) son los que eligen primero su horario y por lo regular escogen jugar miércoles y sábado.

Me informa mi Judas Liguero que el @Rayados vs. @ClubAmerica será el miércoles a las 21:00 horas en el "Gigante de Acero". El lunes lo hacen oficial. — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) November 22, 2025

Además, había trascendido que el juego de vuelta se disputaría el domingo 30 de noviembre a las 15:00hrs en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero será hasta el lunes que la Liga MX revele las fechas y horarios oficiales.

Rayados y América estarían interesados en el mismo jugador de cara al mercado de fichajes

Además del enfrentamiento que Rayados y América protagonizarán en los cuartos de final de la Liga MX, también competirán a billetazos por el fichaje de un jugador en el que ambos están interesados.

Y es que de acuerdo con información compartida por el periodista César Luis Merlo, Rayados y América siguen de cerca al mexicoamericano de 22 años Brian Gutiérrez, quien actualmente juega en el Chicago Fire de la MLS.