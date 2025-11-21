Ricardo Salinas Pliego, uno de los dueños de equipos de la Liga MX está a punto de abandonar el futbol mexicano, pues se reveló que el empresario no solo vendería al Mazatlán FC, ya que el Puebla también estaría a la venta.

Ricardo Salinas Pliego ha tenido años complicados con Mazatlán FC y Puebla debido a que están lejos de ser protagonistas en la Liga MX por problemas económicos y malos manejos deportivos.

Recientemente se dio a conocer que el Atlante tomará su lugar en la Liga MX, mientras que los Cañoneros no desaparecerían, pues tomarían el puesto que dejarían los Potros de Hierro en la Liga de Expansión MX.

Terremoto en la Liga MX: Ricardo Salinas Pliego abandona el futbol; pone al Mazatlán FC y Puebla a la venta

Ahora, se reveló que Puebla también sería vendido por Ricardo Salinas Pliego con el objetivo de reducir sus obligaciones con entidades fiscales y regulatorias. Esto le ayudaría al empresario a enfocarse en sus empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación y tiendas departamentales.

La venta de Mazatlán FC y Puebla le permitiría a Ricardo Salinas Pliego alejarse al 100% del futbol mexicano y descartar activos futbolísticos más exigentes. Este aparente desinterés de la Liga MX marcaría un cambio importante en su visión sobre el deporte.

Un sismo se avecina en la industria del futbol mexicano… 🤔⚽️



Mazatlán y Puebla en Venta ¿Qué pasará? pic.twitter.com/tSTwTntFNY — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 21, 2025

Más que una retirada del futbol mexicano, parece una estrategia de replanteamiento de prioridades y riesgos dentro de su portafolio empresarial, por lo que habrá que esperar para conocer quiénes serían los nuevos dueños de Mazatlán FC y Puebla.

¿Qué pasará con las transmisiones de TV Azteca y la Liga MX?

Pese a que Mazatlán FC y Puebla podrían cambiar de dueño en los próximos meses, TV Azteca seguiría transmitiendo los partidos de Juárez FC, Necaxa y Tigres.

Con el cambio de dueño de Mazatlán FC y Puebla, las transmisiones de futbol no parece que vayan a desaparecer de TV Azteca, ya que es un deporte que garantiza rating dentro de la televisora.