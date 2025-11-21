Fátima Bosch ha acaparado todas las portadas tras consagrarse Miss Universo 2025 y cada vez salen a la luz más detalles de su vida personal; en este contexto, existe una duda qué todos los fanáticos del futbol tenemos… ¿A qué equipo de la Liga MX le va?

Si bien Fátima Bosch no ha mostrado abiertamente su afición a algún club de la Liga MX, en redes sociales han surgido rumores sobre el qué podría ser el equipo de sus amores.

Algunos de los clubes de la Liga MX aprovecharon el triunfo de la mexicana en Tailandia para felicitarla y fue desde este punto que surgió la versión sobre la afición de Bosch por un club del futbol mexicano.

¿A qué equipo de la Liga MX le va Fátima Bosch?

Fátima Bosch es originaria de Tabasco, pero se dice que su corazón le pertenece a Chivas, todo por las fotografías que subió el Rebaño en el que la Miss Universo 2025 posa con la casaca rojiblanca y el dorsal número 4.

“¡Orgullo mexicano! ¡Fátima Bosch obtiene la cuarta corona para nuestro país en Miss Universo!“, escribió Chivas a través de su cuenta de X.

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en consagrarse Miss Universo, por eso el número del dorsal.

No obstante, Bosh también tiene un pasado americanista, pues salió con Kevin Álvarez, futbolista de las Águilas, en 2023.

Fátima Bosch y Kevin Álvarez sostuvieron una relación en 2023, que aunque fue breve ha causado ruido en redes sociales por la popularidad de ambos personajes.

🇲🇽 ¡ORGULLO MEXICANO! 👏🏻



¡@bosch_fatima obtiene la cuarta corona para nuestro país en Miss Universo! 👑 pic.twitter.com/wb8rCbLyYw — CHIVAS (@Chivas) November 21, 2025

Fátima Bosch, fan del futbol internacional

Si bien no está claro a qué equipo apoya en la Liga MX, Fátima Bosch sí es una fanática del futbol y lo ha mostrado a través de sus redes sociales.

En febrero de 2023, Fátima Bosch estuvo en Italia para presenciar un partido del Inter de Milán. Incluso compartió una foto en su Instagram, donde se le aprecia con una playera del conjunto nerazzurri.

Fátima Bosch robó los reflectores de todo México al coronarse como Miss Universo 2025, en el certamen celebrado en Tailandia, donde puso en alto el nombre de nuestro país.