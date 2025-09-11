En cada pelea del Canelo Álvarez la cantidad de dinero que se mueve es impresionante, y su duelo contra Terence Crawford no será la excepción; te decimos cuántos millones se va a llevar el ganador.

El sábado 13 de septiembre se miden Canelo Álvarez vs Terence Crawford en Las Vegas, Nevada, cita en la que ambos peleadores tienen garantizados muchos millones de dólares por subir al ring.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuántos millones se va a llevar el ganador de la pelea?

Canelo Álvarez firmó en febrero de 2025 un contrato de cuatro peleas por 400 millones de dólares (7400 millones de pesos) con Riyadh Season, y ante Terence Crawford cumplirá su segunda cita en el ring bajo esa promotoría.

Al llegar como el campeón indiscutido del peso supermediano, el Canelo Álvarez conseguirá más dinero sin importar el resultado, pues se embolsará al menos 150 millones de dólares (2779 millones de pesos).

Se estima que el total de la bolsa podría alcanzar los 200 millones de dólares, (3700 millones de pesos) con Canelo llevándose la mayor parte, pues Terence Crawford ganará 50 millones de dólares por pelear con Saúl Álvarez.

Canelo vs Terence Crawford: Hora y canal para ver la pelea de Saúl Álvarez

La pelea Canelo vs Terence Crawford subirá al ring aproximadamente a las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 13 de septiembre, siendo la pelea estelar de una función que arranca desde las 17 horas.

La plataforma Netflix transmitirá de manera exclusiva por primera vez una pelea del Canelo Álvarez, cuando el mexicano se mida con el estadounidense Terence Crawford.

Pelea: Canelo vs Terence Crawford

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmisión: Netflix

¿Cómo llegan Canelo y Terence Crawford a su pelea en Las Vegas?

En la pelea Canelo vs Terence Crawford, programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, estará en juego la corona indiscutida de peso supermediano.

Para encarar el reto, Terence Crawford subirá dos divisiones en busca de hacer historia venciendo al Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez, quien comenzó su carrera profesional en 2005 a los 15 años, llega con un récord de 63-2-2, con 39 peleas ganadas por la vía del nocaut.

Terence Crawford retará al Canelo Álvarez con un récord invicto de 41-0, 31 de esos triunfos fue por vía del cloroformo.