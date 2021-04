Dana White, presidente de la UFC, señaló que el mundo del boxeo está "quebrado" y que lo único que lo mantiene vivo es la afición de México.



El box ha vivido una gran decadencia en los últimos años y más ante el inminente crecimiento de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), donde el Ultimate Fighting Championship (UFC) se ha convertido en una de las empresas más poderosas en el mundo del deporte.

Ante esta situación, el propio presidente del UFC, Dana White, señaló que el boxeo se encuentra quebrado y que si el deporte s ha mantenido con vida es gracias a México, tanto por su gran afición como por sus boxeadores.

"He visto el boxeo de diferentes maneras y está tan quebrado... Tiene que ser arreglado. Realmente lo único que está sólido es la afición latina. México y los mexicanos mantienen esa cosa viva. Si no fuera por lo mexicanos no sé, honestamente no sé que sería del deporte"

Dana White. Presidente UFC

Dana White habla sobre el Canelo Álvarez

En entrevista con Los Ángeles Times, Dana White también fue cuestionado sobre Saúl 'Canelo' Álvarez, quien es el máximo exponente del boxeo, no sólo mexicano, sino mundial.

Sobre el pugilista tapatío, el presidente de la UFC no tuvo más que palabras de elogios, asegurando que cada vez se le ve mejor en sus peleas, destacando principalmente sus cualidades defensivas.

"Cada vez que (Canelo) sale, se ve mejor y mejor. Y sí, si no es el mejor en el deporte, es uno de los mejores. Es un 'chico malo'. Hablamos de un tipo que continúa mejorando, y se ve tan bien y elude tantos golpes..." Dana White. Presidente UFC

La UFC le ha ganado terreno al boxeo

La ausencia de grandes boxeadores y, por ende, grandes batallas como en antaño, han hecho que el boxeo haya perdido terreno en los últimos años, aunado al exponencial crecimiento de las Artes Marciales Mixtas, especialmente la UFC.

Un ejemplo de eso se dio el pasado 2 de noviembre de 2019, cuando la pelea entre Canelo Álvarez y Sergey Kovalev se tuvo que retrasar varios minutos debido a que una pelea estelar de la UFC todavía no llegaba a su final.

Las pantallas del MGM Grand transmitarán la pelea de UFC y la pelea de Canelo vs Kovalev empezará hasta que acabe el combate de artes marciales mixtas.🚨#CaneloKovalev 🥊



Otro ejemplo se podría dar este fin de semana, pues mientras en el mundo del boxeo se dará la pelea entre Andy Ruiz Jr. y Chris Arreola, en la UFC se llevará a cabo el esperado combate entre Jorge Masvidal y Kamari Usman, el cual, probablemente, se llevará todos los reflectores del fin de semana.