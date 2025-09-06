Falta una semana para la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford y ambos boxeadores se encuentran prácticamente listos para el combate que atraerá las miradas de miles de espectadores toda vez que se considera al norteamericano uno de los rivales más complejos a los que Saúl puede enfrentar y muestra de ello es el impresionante físico que exhibió.

En redes sociales se pudieron ver imágenes de Terence Crawford después de uno de sus entrenamientos y mostró un físico que deja clara la gran preparación que ha tenido para el pleito con Canelo Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el próximo sábado 13 de septiembre.

Cabe resaltar que una de las razones por las cuales ha sorprendido el físico de Terence Crawford es porque pasó de ser un boxeador de 154 a libras a poder estar a la par de un pugilista de 168 libras. Esto no es cosa menor toda vez que la preparación obedeció a su deseo de hacer historia y convertirse en el único en la historia en ser monarca indiscutido en tres divisiones diferentes.

Canelo vs Terence Crawford será la pelea más vista en la historia

Es importante resaltar que la pelea de Canelo vs Terence Crawford se espera que sea la más vista de la historia toda vez que podrá ser seguida por millones de usuarios que tienen el servicio de Netflix, plataforma de streaming que tiene los derechos de transmisión para este evento, el cual, en México, no será televisado por ninguna cadena.

Además de los millones de personas que podrán seguir en Netflix la pelea entre Canelo y Terence Crawford, se esperan 60 mil personas en el Allegiant Stadium de Las Vegas para presenciar el combate más visto de la historia, lo que sin dudas dejará este evento como un hecho sin precedentes en el ámbito boxístico.

Cabe destacar que la pelea de Canelo vs Terence Crawford no tendrá pago por evento y que con la simple suscripción a Netflix, los usuarios ya tendrán la posibilidad de seguir la transmisión vía streaming.

¿Cuándo es la pelea de Canelo vs Terence Crawford?

La pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, escenario que se presume estará lleno para presenciar uno de los pleitos más esperados del año.

Este combate de Canelo vs Terence Crawford será el estelar de la cartelera del día y dará inicio en punto de las 21:00 hrs (tiempo del centro de México). La función dará inicio desde las 17:30 hrs y la cartelera principal comenzará a las 19:00 hrs.

Durante esta semana será la ceremonia de pesaje y el cara a cara de Canelo y Crawford, quienes prometen una lucha de poder a poder.