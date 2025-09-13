Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la pelea de Canelo vs Crawford, una que ha generado altas expectativas pero que a horas de que dé inicio ha generado controversia.
Y es que Netflix, la plataforma que posee en exclusiva los derechos de transmisión de la pelea, habría tomado la decisión de que no se entonará el Himno Nacional Mexicano previo al combate.
Aunque había muchos rumores sobre qué artista entonaría el Himno, al final Netflix habría decidido que en pleno mes patrio no se entonará, lo que ha causado enojo en los fans del boxeador.
Nota en desarrollo, en breve más información