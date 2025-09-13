Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la pelea de Canelo vs Crawford, una que ha generado altas expectativas pero que a horas de que dé inicio ha generado controversia.

Y es que Netflix, la plataforma que posee en exclusiva los derechos de transmisión de la pelea, habría tomado la decisión de que no se entonará el Himno Nacional Mexicano previo al combate.

Aunque había muchos rumores sobre qué artista entonaría el Himno, al final Netflix habría decidido que en pleno mes patrio no se entonará, lo que ha causado enojo en los fans del boxeador.

🚨ÚLTIMO MOMENTO🚨



NETFLIX @netflix acaba de decir que en el día del Grito de Independencia de México, donde millones de mexicanos se reunirán a ver la pelea del Canelo, no va a haber Himno Nacional antes del encuentro.

Es impensable que #Netflix tome una decisión así.

Nuestro… pic.twitter.com/jfNvKTO0WE — Fernanda Familiar (@qtf) September 13, 2025

Nota en desarrollo, en breve más información