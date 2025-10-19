Como en los viejos tiempos. En el mismo día en el que Cristiano Ronaldo anotó un golazo espectacular con Al Nassr, Messi le respondió con un hat-trick y una asistencia con el Inter de Miami en la última jornada de la fase regular de la MLS.

Luego de haber formado parte de las selecciones de Portugal y Argentina en la fecha FIFA, Messi y Cristiano volvieron a reportar con sus clubes para la reanudación de la temporada 2025/2026.

A pesar de que tanto la Pulga como el Bicho ya se encuentran en la recta final de su carrera, siguen siendo dos de los futbolistas más determinantes del mundo y prueba de ello fueron sus actuaciones de hoy en la Saudi Pro League y la MLS.

Messi se luce con increíble hat-trick en la última fecha de la MLS

Luego de haber jugado con Argentina frente a la selección de Puerto Rico, Messi reportó con Inter de Miami para jugar la última jornada de la temporada regular en la MLS ante Nashville.

A pesar de ya tener 38 años de edad, Messi demostró que sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo, pues marcó tres goles y dio una asistencia para liderar la victoria de su equipo 5-2.

Messi from the spot for his first PK this season. 🎯



That's 28 goals on the year and it's not over yet... pic.twitter.com/m4y4HNx7BV — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2025

MESSIIIIIII 🇦🇷



This man just doesn't stop scoring! His 27th goal of the season. pic.twitter.com/ceJ0rlcdTt — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2025

MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/8UUpchR956 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Messi unselfishly assists Segovia. 👏 pic.twitter.com/ApgLdVJs4z — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

El primer gol de la Pulga cayó al minuto 34 de la primera mitad cuando, después de quitarse un par de rivales de encima, sacó un tiro colocado con su pierna más hábil. El segundo tanto vino desde los once pasos y el último vino tras una pared en el área rival.

Messi lidera tabla de goleo y de asistencias en la MLS

Aunque muchos criticaron el hecho de que Messi dejara el futbol de élite para irse a jugar con el Inter de Miami en la MLS, no ha bajado su nivel desde que llegó a la liga norteamericana.

Prueba de ello es que en esta temporada Messi lideró la tabla de goleo con 29 anotaciones pero además fue el máximo asistente de la MLS con 17 pases para gol, es decir, participó directamente en 46 tantos para su equipo.

De acuerdo a información compartida por Fabrizio Romano, las negociaciones del astro argentino con la directiva de las Garzas por una renovación de contrato están cerca de concretarse, por lo que se podría hacer oficial próximamente.