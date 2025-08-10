¿Se va o se queda? En las últimas semanas se ha especulado con el futuro de Brian Rodríguez, pues su representante ha presionado al América para que lo vendan en este mercado de fichajes.

Sin embargo, diversas fuentes aseguran que Brian Rodríguez quiere quedarse en América a pesar de los rumores que llevan circulando desde hace tiempo sobre su posible salida del Nido a equipos como Inter de Miami o el Al-Rayyan.

A pesar de la llegada de Allan Saint-Maximin, quien también suele jugar como extremo izquierdo, todo parece indicar que el Rayito ha decidido quedarse con las Águilas y hasta tendría un nuevo contrato con el conjunto de Coapa.

Brian Rodríguez habría decidido quedarse en América pese a mala relación entre su representante y directiva

De acuerdo a información compartida por el periodista de Imagen Televisión, Roberto López Olvera, Brian Rodríguez decidió finalmente quedarse en América a pesar de que su representante ha presionado al equipo para que lo dejen salir.

Debido a que el vínculo de Brian Rodríguez termina a finales de este año, el siguiente paso sería que América le ofrezca un nuevo contrato, al menos para que no salga gratis en la próxima ventana de transferencias.

Pese a las ofertas que hay por Brian Rodríguez, el jugador uruguayo lanzó un mensaje contundente al americanismo. ¿Se queda? (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

En un inicio de semestre complicado para las Águilas, el atacante uruguayo de 25 años de edad ha sido de los más destacado del equipo dirigido por André Jardine y lleva ya 2 goles y 1 asistencia en lo que va del torneo.

André Jardine asegura que Brian Rodríguez quiere quedarse en el América

Luego de la victoria de América ante Querétaro, el estratega de las Águilas fue cuestionado de nueva cuenta sobre el futuro de Brian Rodríguez, debido a que en días recientes su equipo ha presionado al equipo para que acepten una oferta del Al-Rayyan de Qatar.

Sin embargo, André Jardine mencionó que Brian Rodríguez ha manifestado su deseo de quedarse en el América a pesar de que la oferta económica que le llegó desde medio oriente es atractiva.

André Jardine y Brian Rodríguez. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

“Lo de Brian debe de encontrar este punto que sea bueno para todos, el América lo quiere, nosotros lo queremos, él quiere estar aquí…”, mencionó el entrenador de las Águilas sobre el futuro del charrúa.