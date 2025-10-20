El regreso a la actividad del torneo Apertura 2025 de la Liga MX fue sumamente negativo para América. Y es que, independientemente de la derrota con Cruz Azul, las Águilas sumaron nuevos integrantes al hospital que han armado en Coapa debido a tantos lesionados que tienen en serios predicamentos al técnico André Jardine, que tiene una solución para evitar la crisis.

Y es que, durante el Clásico Joven, Víctor Dávila tuvo que abandonar el campo durante el primer tiempo por un problema muscular, lo que lo convirtió en automático en uno más de los lesionados de América. Además, en su lugar entró Alejandro Zendejas, quien a medio tiempo ya no salió al terreno de juego porque se resintió de la sobrecarga que acarreaba hace unos días. Todo esto le acarreó más problemas a André Jardine.

Por si fuera poco, en Coapa no tendrán margen de tiempo para la recuperación de sus lesionados antes de sus siguientes partidos, esto debido a que la jornada doble los obligará a enfrentar el martes a Puebla y el viernes a Mazatlán, lo que implica un periodo prácticamente nulo para la rehabilitación, así como la reintegración de sus bajas.

La solución de André Jardine al problema de los lesionados en América

A sabiendas de que prácticamente es un hecho que no podrá contar con hombres como Víctor Dávila y Alejandro Zendejas para los siguientes dos juegos, además de los otros hombres que América tiene lesionados, André Jardine apuntó a una solución para este problema: trabajo en sesiones de video y variantes tácticas.

“A veces, en este tipo de semanas cuando no puedes entrenar, usamos estrategias con los videos y con el nivel de jugador a veces funciona. Demostrar los por qué, la expectativa de las formas de entreno. Debemos mostrar una mejor versión, fue la peor actuación nuestra en este torneo, cada jugador tiene autocritica”, dijo André Jardine sobre la solución al problema de los lesionados en América.

Los Millonetas ya trabajaron en sus instalaciones este domingo 19 de octubre un regenerativo para la recuperación de los titulares en contra de Cruz Azul y los futbolistas que tuvieron más minutos. Será este lunes cuando afinen detalles tácticos y las variantes con base en los videos que André Jardine pretende implementar ante La Franja.

¿Quiénes son los lesionados de América?

En este momento, son seis los lesionados en América, esto sin considerar que un jugador como Álvaro Fidalgo no ha estado al 100 por ciento físicamente desde hace poco más de un mes y en ocasiones le han tenido que dosificar los minutos de juego.

Los lesionados de América en estos momentos son: Dagoberto Espinoza, Pantera Zúñiga, Henry Martín, Alejandro Zendejas, Isaías Violante y Víctor Dávila. De ellos, solamente el primero es baja por lo que resta del torneo, los demás esperan poder tenerlos en su mejor versión física para las últimas jornadas o bien, la Liguilla.

De tal forma, en el Nido imploran porque el hospital no reciba nuevos pacientes y, por el contrario, las altas puedan ser dadas de manera paulatina. En tanto, André Jardine tendrá que hacer gala de sus dotes como estratega para evitar que su equipo entre en una crisis de resultados en el momento menos oportuno del semestre.