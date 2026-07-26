Poncho de Nigris volvió a presumir el éxito de Ring Royale al asegurar que el evento mexicano continúa como el número uno en YouTube.

A través de su cuenta de X, Poncho de Nigris, influencer y empresario, afirmó que la transmisión de Ring Royale ya suma 7 millones de reproducciones y adelantó que la segunda edición elevará el nivel del espectáculo.

Poncho de Nigris presume números de Ring Royale tras la emisión de La Velada del Año (@_PonchoDeNigris / X )

Esto escribió Poncho de Nigris en su publicación, acompañando el mensaje con una celebración por el alcance obtenido tras la emisión de La Velada del Año 2026 de Ibai Llanos el pasado 25 de julio.

¿La Velada del Año 2026 ya superó a Ring Royale en espectadores?

La publicación de Poncho de Nigris coincide con la celebración de La Velada del Año 2026, organizada por Ibai Llanos, uno de los eventos digitales más importantes del año.

De acuerdo con los primeros reportes, la transmisión alcanzó casi 8 millones de espectadores simultáneos durante su punto más alto, además de reunir a más de 80 mil asistentes en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

Aunque Poncho de Nigris habla de 7 millones en referencia a Ring Royale, esa cifra corresponde a las reproducciones que ha destacado del evento. En cambio, La Velada del Año 2026 ya registró un pico cercano a los 8 millones de espectadores en vivo.

Por lo que La Velada del Año 2026 actualmente ostenta una audiencia simultánea superior, de acuerdo con los datos difundidos tras la transmisión.

Cabe recordar que de acuerdo con datos de Twitch, La Velada del Año 5, obtuvo un pico de 9.3 millones de espectadores.