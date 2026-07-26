Willyrex reta a AuronPlay para un combate en La Velada del Año 2027.

“AuronPlay, nos vemos en La Velada del Año 7.” Willyrex

Durante La Velada del Año 6, que se lleva a cabo este 25 de julio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, el youtuber español apareció para proponer la pelea.

Willyrex quiere un combate contra AuronPlay en La Velada del Año 7

Ante un sorprendido Ibai Llanos, Willyrex retó a pelear a AuronPlay, pese a que La Velada del Año 2027 aún no ha sido confirmada.

El desafío de Willyrex de inmediato generó la emoción del público que estaba presente en La Velada del Año 6.

Auronplay (@auronplay / Instagram)

Incluso las cámaras del evento de boxeo entre streamers captó la reacción de AuronPlay, quien apareció fumando y sonriendo ante la confrontación de su compatriota.

Por lo que todo apunta a que ese sería el primer combate confirmado que se tendría para el año que viene.

No es la primera vez que Willyrex muestra públicamente sus intenciones de pelar contra AuronPlay.

Willyrex (Instagram @willyrex)

Anteriormente, WillyRex expresó en un charla con Westcol que tenía ganas de subirse al ring y que estaría dispuesto a prepararse físicamente en caso de que Auron también aceptara ser parte de La Velada del Año 7.

Cabe mencionar Willyrex no sería el único oponente que podría tener AuronPlay para el evento de Ibai.

En la transmisión en vivo de La Velada del Año 6, AuronPlay fue cuestionado sobre si pelearía, y el streamer aseguró que le gustaría un combate contra Juan Guarnizo.

AuronPlay afirmó que su ventaja ante Juan Guarnizo sería “tener calle” para tirar golpes hacia su contrincante.