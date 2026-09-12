A unos días del cierre del mercado de fichajes de la Liga MX femenil, el Cruz Azul estaría a punto de contratar a la futbolista española de 22 años, Alicia de la Cuerda.

Reportes refieren que la directiva de las ‘Celestes’ estaría en negociaciones avanzadas con el Real Madrid B, en busca de hacerse de los servicios de la mediocampista defensiva.

Cabe destacar que el Cruz Azul femenil busca reforzarse con Alicia de la Cuerda debido a que durante las primeras jornadas el Apertura 2026 ha mostrado vulnerabilidad en la defensa.

Alicia de la Cuerda (alizuchi_/Instagram)

Cruz Azul femenil quiere reforzarse con la española Alicia de la Cuerda

El lunes 14 de septiembre cierra de manera formal el mercado de fichajes para la Liga MX Femenil, por lo cual diversos equipos están en busca de concretar sus últimos movimientos para el apertura 2026.

Tal es el caso del Cruz Azul, debido a que se reporta que las ‘Cementeras’ tienen en la mira a la futbolista española propiedad del Real Madrid B, Alicia de la Cuerda Garcia-Calvo.

Alicia de la Cuerda (alizuchi_/Instagram)

De acuerdo con lo informado por el periodista Adrián Esparza Otero, directivos del Cruz Azul femenil estarían en negociaciones para cerrar el fichaje de la mediocampista defensiva de 22 años de edad.

Sin embargo, de momento la información sigue siendo extraoficial, toda vez que ninguna de las partes involucradas ha emitido información relacionada con la posible llegada de Alicia de la Cuerda a La Noria.

Cruz Azul femenil busca reforzar cuadro defensivo

En el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, Cruz Azul acumula 12 puntos en 7 jornadas, debido a que registra 4 victorias, 3 derrotas, 11 goles anotados y un total de 18 recibidos.

El desbalance en el rendimiento estadístico se acentuó luego de que las ‘Celestes’ recibir 14 goles en las dos primeras fechas, incluyendo escandalosas goleadas ante América y Chivas.

Con una diferencia negativa de 7 goles, promedian de 2.57 tantos recibidos por encuentro, lo que ha hecho evidente la necesidad de reforzar la zaga antes del cierre del mercado.

Ante esa vulnerabilidad defensiva, la institución busca cerrar el fichaje de la mediocampista española Alicia de la Cuerda García-Calvo, jugadora de 22 años procedente del filial del Real Madrid.

Con la futbolista merengue se busca contener el promedio de anotaciones en contra, estabilizar el sector defensivo y fortalecer la contención durante el resto del certamen actual.