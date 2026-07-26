Ibai Llanos realizó un sentido homenaje al fallecido creador de contenido argentino Gaspi durante el evento deportivo La Velada del Año VI.

Pausó la jornada de boxeo en Sevilla para proyectar un video conmemorativo y recibir en el escenario a la familia del joven, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero meses atrás.

Durante la ceremonia, la madre de Gaspi pronunció un emotivo discurso centrado en el afecto y el respeto entre la juventud, entregando además la bata que su hijo utilizó en la edición anterior.

Así fue el homenaje de Ibai Llanos a Gaspi durante La Velada del Año 2026

El homenaje de Ibai Llanos al fallecido youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, durante La Velada del Año 2026 fue un tributo cargado de simbolismo y emoción.

Homenaje a gaspi en la velada del año pic.twitter.com/NgIxGBKTlo — Indie 505 (@Indie5051) July 25, 2026

Se desarrolló tanto en la mesa de transmisión como sobre el cuadrilátero del Estadio La Cartuja en Sevilla siendo uno de los momentos más emotivos del evento.

Durante toda la transmisión oficial, Ibai colocó sobre la mesa principal de comentaristas los guantes rojos que Gaspi utilizó en su combate contra Perxitaa en la edición anterior.

Además, en el respaldo de su silla, Ibai mantuvo la bata que el joven había usado en dicha contienda.

El streamer argentino Momo, quien compartía la mesa de transmisión, se mostró visiblemente conmovido y afirmó que los guantes de Gaspi deberían estar en un museo por el legado que dejó en la comunidad.

Se proyectó un video especial de aproximadamente un minuto que repasaba los momentos más icónicos y divertidos de la trayectoria del youtuber y su participación previa en el evento.

Tras la proyección, las más de 80,000 personas presentes en el estadio brindaron una ovación cerrada y corearon el nombre del argentino.

La familia de Gaspi presente en el homenaje al youtuber en La Velada del Año 2026

Ibai detuvo el evento para invitar al escenario a la madre de Gaspi, Michelle Díaz, junto a sus otros hijos.

El streamer español abrazó a Michelle frente a la multitud y dedicó unas palabras describiendo a Gaspi como una “persona maravillosa con un talento impresionante” y un “amigo personal”.

En un momento de gran sensibilidad, Michelle Díaz tomó el micrófono para agradecer el cariño recibido.

Ella realizó una reinterpretación de la frase icónica de su hijo, “Dar y que no te den” (escrita en su bata de boxeo), expresando que, tras lo vivido, creía que era mejor “dar y que sí te den”.

Refiriéndose a recibir amor y amistad, también instó a los jóvenes a cuidarse y respetarse mutuamente.

El tributo también incluyó un recuerdo para Lucas Vignale, el productor audiovisual que falleció junto a Gaspi en el accidente de helicóptero ocurrido en Brasil en junio de 2026.