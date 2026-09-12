Chivas vs Rayadas juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en en la cancha del Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Chivas 2-2 Rayadas es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Chivas 2-2 Rayadas</b>

Chivas vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Rayadas, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal

Mediocampistas: Yamile Franco, Eva González y Carolina Jaramillo

Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Daiane Limeira Santos, Ale Godínez, Ale Calderón y Valeria del Campo

Mediocampistas: Diana García, Lourdes Bosch, Marcela Restrepo y Fátima Servín

Delanteras: Lucía García y Aerial Chavarin

Chivas vs Rayadas: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Rayadas se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 17:07 horas por Amazon Prime, Tubi y FOX One.