Chivas vs Rayadas juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en en la cancha del Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Chivas 2-2 Rayadas es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Chivas 2-2 Rayadas</b>
Chivas vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Rayadas, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Yamile Franco, Eva González y Carolina Jaramillo
- Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Daiane Limeira Santos, Ale Godínez, Ale Calderón y Valeria del Campo
- Mediocampistas: Diana García, Lourdes Bosch, Marcela Restrepo y Fátima Servín
- Delanteras: Lucía García y Aerial Chavarin
Chivas vs Rayadas: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
Chivas vs Rayadas se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 17:07 horas por Amazon Prime, Tubi y FOX One.
- Partido: Chivas vs Rayadas
- Fase: Jornada 7 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime, Tubi y FOX One