Pistons vs Mavericks protagonizarán el regreso del mejor basquetbol del mundo a suelo azteca, con el NBA México City Game 2025; te decimos a qué hora y dónde ver el partido el sábado 1 de noviembre.

Las quintentas de los Pistons y los Mavericks se enfrentarán en el partido número 34 de la NBA en México desde año 1992, cita que coincidirá con la celebración del “Día de Muertos”.

Pistons vs Mavericks: A qué hora ver el NBA México City Game 2025 el sábado 1 de noviembre

El sábado 1 de noviembre, Pistons vs Mavericks juegan el partido del NBA México City Game 2025, en la Arena Ciudad de México.

A las 20 horas, tiempo del centro de México arrancará el partido entre los Detroit Pistons y los Dallas Mavericks.

Pistons vs Mavericks: ¿Dónde ver el NBA México City Game 2025 el sábado 1 de noviembre?

La plataforma Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido del NBA México City Game 2025, en el que se medirán Pistons vs Mavericks.

Partido: Pistons vs Mavericks

Fase: NBA México City Game 2025

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Ciudad de México

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

Pistons vs Mavericks: Un duelo de estrellas y jóvenes promesas de la NBA

Los Mavericks, que jugarán su octavo partido en México, cuentan con el 10 veces All-Star, Anthony Davis, el 9 veces All-Star, Kyrie Irving, y el 4 veces campeón de la NBA Klay Thompson.

Con esas armas, los Mavericks enfrentarán a los Pistons en el NBA México City Game 2025.

Los Pistons, que harán su tercera aparición en México, lograron una de las transformaciones más grandes de una temporada a otra en la historia de la NBA.

En la temporada pasada regresaron a los Playoffs por primera vez desde 2016, y aterrizan en México liderados por Cade Cunningham, All-Star 2025 y miembro del Tercer Equipo All-NBA.

Los Pistons cuentan una joven base de jugadores destacados como Jalen Duren, Jaden Ivey, Ausar Thompson e Isaiah Stewart.

Así llegan Pistons y Mavericks al NBA México City Game 2025

Los Pistons llegan al NBA México Cyty Game 2025 como octavo lugar de la Conferencia Este de la NBA, luego de un incio de temporada con récord de 2 ganados y 2 perdidos.

Mavericks sólo ha ganado un partido en el inicio de la temporada de la NBA, por lo que buscará mejorar su récord venciendo a los Pistons en la Arena Ciudad de México.