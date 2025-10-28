La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 9; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 8 de la NFL en la que los Colts se afianzaron como la escuadra con mejores números en la temporada, siguen las acciones en la Semana 9.
NFL Semana 9: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 9 de la NFL será el jueves 30 de octubre, y sobre el emparrillado del Hard Rock Stadium se enfrentarán Ravens vs Dolphins.
Vikings vs Chargers
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
NFL Semana 9: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 9 de la NFL se jugarán el domingo 2 de noviembre.
A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 9 de la NFL, programados el domingo 2 de noviembre.
49ers vs Giants
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX
Chargers vs Titans
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Vikings vs Lions
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Falcons vs Patriots
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Colts vs Steelers
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Broncos vs Texans
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Bears vs Bengals
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Panthers vs Packers
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Saints vs Rams
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Jaguars vs Raiders
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Chiefs vs Bills
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Seahawks vs Commanders
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 9: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 3 de noviembre la actividad de la Semana 9 de la NFL.
Cardinals vs Cowboys
- Semana 9 de la NFL
- Fecha: Lunes 3 de noviembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+