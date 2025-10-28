La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 9; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 8 de la NFL en la que los Colts se afianzaron como la escuadra con mejores números en la temporada, siguen las acciones en la Semana 9.

NFL Semana 9: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 9 de la NFL será el jueves 30 de octubre, y sobre el emparrillado del Hard Rock Stadium se enfrentarán Ravens vs Dolphins.

Vikings vs Chargers

Semana 9 de la NFL

Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

NFL Semana 9: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 9 de la NFL se jugarán el domingo 2 de noviembre.

A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 9 de la NFL, programados el domingo 2 de noviembre.

49ers vs Giants

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX

Chargers vs Titans

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Vikings vs Lions

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Falcons vs Patriots

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Colts vs Steelers

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Broncos vs Texans

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Bears vs Bengals

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Panthers vs Packers

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Saints vs Rams

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Jaguars vs Raiders

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Chiefs vs Bills

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Seahawks vs Commanders

Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 9: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 3 de noviembre la actividad de la Semana 9 de la NFL.

Cardinals vs Cowboys