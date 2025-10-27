Puebla vs Cruz Azul arrancan con la actividad de la Jornada 16 en la Liga MX; te compartimos la fecha, horario y dónde ver el partido de La Máquina.

Cruz Azul busca la cima de la Liga MX en la Jornada 16 de la Liga MX, pero Puebla ha mejorado e intentará sumar los tres puntos en su cancha.

Puebla vs Cruz Azul: Fecha para ver el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX

Puebla vs Cruz Azul se enfrentan el viernes 31 de octubre en partido de la Jornada 16 de la Liga MX.

Puebla vs Cruz Azul: Horario para ver el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX

Puebla vs Cruz Azul será uno de los tres partidos de la Jornada 16 de la Liga MX, que se jugarán el viernes 31 de octubre, y está programado para iniciar a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Puebla vs Cruz Azul: Canal para ver el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX

Las plataformas FOX One, Caliente TV y Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Cruz Azul, en la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: Puebla vs Cruz Azul

Fase: Jornada 16 de Liga MX

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX, Caliente TV y Canal 7

¿Cómo llega Puebla a la Jornada 16 de la Liga MX vs Cruz Azul?

Puebla llega a la Jornada 16 de la Liga MX vs Cruz Azul con la mira puesta en tres puntos que mejoren su posición en el Apertura 2025.

En la Jornada 15 de la Liga MX, Puebla empató 4-4 con FC Juárez, pero se mantiene con 9 puntos en el sótano general de la competencia.

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 16 de la Liga MX vs Puebla?

Cruz Azul es el tercer lugar de la tabla general en la Liga MX, y derrotar a Puebla sería valioso para que La Máquina se acerque a la cima de la competencia en la Jornada 16.

En la Jornada 15 de la Liga MX, Cruz Azul venció 2-0 a Rayados para llegar a 32 unidades.