Philadelphia Union vs Necaxa se enfrentan el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.

Partido: Philadelphia Union vs Necaxa

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Subaru Park

Transmisión: Apple TV

Philadelphia Union vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Philadelphia Union vs Necaxa, en punto de las 17:30 horas.

Philadelphia Union vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido Philadelphia Union vs Necaxa se podrá ver en la plataforma Apple TV.

Partido: Philadelphia Union vs Necaxa

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Subaru Park

Transmisión: Apple TV

¿Cómo quedaron Philadelphia Union vs Necaxa en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Philadelphia Union vs Necaxa, dos equipos que perdieron en su estreno en la Leagues Cup 2026.

Un triunfo le dará al ganador la posibilidad de seguir vivo en la competencia que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX.