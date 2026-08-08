Philadelphia Union vs Necaxa se enfrentan el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.
- Partido: Philadelphia Union vs Necaxa
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Subaru Park
- Transmisión: Apple TV
Philadelphia Union vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Philadelphia Union vs Necaxa, en punto de las 17:30 horas.
Philadelphia Union vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El partido Philadelphia Union vs Necaxa se podrá ver en la plataforma Apple TV.
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- Partido: Philadelphia Union vs Necaxa
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Subaru Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Philadelphia Union vs Necaxa en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Philadelphia Union vs Necaxa, dos equipos que perdieron en su estreno en la Leagues Cup 2026.
Un triunfo le dará al ganador la posibilidad de seguir vivo en la competencia que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX.