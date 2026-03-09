Philadelphia Union vs América juegan en los octavos de final de la Concachampions 2026. El pronóstico es derrota de las Águilas 0-2, conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido.

Philadelphia Union vs América: Pronóstico del partido en la Concachampions 2026

América saldrá con la derrota 0-2 de la cancha del Philadelphia Union, pronóstico que arroja un mal resultado para las Águilas en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Pronóstico: Philadelphia Union 2-0 América

Philadelphia Union vs América: Posibles alineaciones del partido en la Concachampions 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Philadelphia Union vs América, en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Philadelphia Union

Portero: Andre Blake

Defensas: Giovanny Sequera, Japhet Sery Larsen, Nathan Harriel y Francis Westfield.

Mediocampistas: Milan Iloski, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques e Indiana Vassilev.

Delanteros: Bruno Damiani y Agustin Anello.

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez

Delanteros: Alejandro Zendejas y Raúl Zúñiga

América en Concachampions (@TheChampions)

Philadelphia Union vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Philadelphia Union vs América se verán las caras el martes 10 de marzo como parte de los octavos de final de la Concachampions 2026, y se transmitirá por las plataformas FOX y FOX One.

Partido: Philadelphia Union vs América

Fase: Partido de ida octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Subaru Park

Transmisión: FOX One

¿Cómo llega América al partido ante Philadelphia Union en la Concachampions 2026?

Previo a su debut en la Concachampions 2026, el América tomó un respiro en la Liga MX al sacar los tres puntos en la cancha del Querétaro.

A los octavos de final de la Concachampions 2026, el América llegó luego de eliminar en la primera ronda al Olimpia de Honduras.

El Philadelphia Union aplastó con marcador global de 12-0 al Defence Force en la anterior ronda del torneo.