Rayadas vs Cruz Azul juegan en octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 10 de marzo a las 19 horas por FOX One.

Partido: Rayados vs Cruz Azul

Fase: Ida octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: FOX One

Rayados vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Concachampions 2026?

El martes 10 de marzo de 2026 se jugará el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Rayados vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

El partido Rayados vs Cruz Azul inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma FOX One transmitirá el partido Rayados vs Cruz Azul.

¿Cómo llegaron Rayados y Cruz Azul a octavos de final de la Concachampions 2026?

Rayados eliminó 3-1 a Xelajú en la primera ronda de la Concachampions 2026, para llegar a los octavos de final del torneo.

Tras cambiar de DT, Rayados recuperó la confianza en la Liga MX y con esa confianza se medirá con Cruz Azul en busca del pase a la siguiente ronda de la Concachampions 2026.

Cruz Azul venció con marcador global de 8-0 al Vancouver en la primera ronda de la Concachampions 2026.