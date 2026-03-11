Cincinnati vs Tigres juegan el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, el jueves 12 de marzo de 2026 y el pronóstico es triunfo de los felinos, 0-1 en el partido de ida.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Cincinnati vs Tigres.

Cincinnati vs Tigres: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Tigres, 0-1 ante Cincinnati.

Pronóstico: Cincinnati 0-1 Tigres

Cincinnati vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Cincinnati vs Tigres, como parte de la Concachampions 2026.

Cincinnati

Portero: Celentano

Defensas: Flores, Robinson, Hagglund y Ramírez

Mediocampistas: Valenzuela, Nwobodo, Bucha, Echenique

Delanteros: Denkey y Barlow

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

Cincinnati vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

Cincinnati vs Tigres se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido es el jueves 12 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18 horas.

Partido: Cincinnati vs Tigres

Fase: Octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Jueves 12 de marzo de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: TQL Stadium

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegaron Cincinnati y Tigres a octavos de final de la Concachampions?

Cincinnati destrozó 9-0 en el marcador global a Universidad O&M en la primera ronda de la Concachampions 2026.

Los Tigres avanzaron a los octavos de final de la Concachampions 2026 luego de golear 4-1 a Forge FC.

El partido de vuelta Tigres vs Cincinnati se jugará el jueves 19 de marzo en el Estadio Universitario, donde los felinos buscarán llegar con ventaja.