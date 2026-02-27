Las fechas y horarios de los octavos de final de la Concachampions 2026 fueron confirmados. Los partidos de ida serán entre el 10 y el 12 de marzo y del 17 al 19 de marzo la vuelta.
Estas son la series de octavos de final de la Concachampions 2026 en los que juegan 5 equipos de la Liga MX:
- América vs Philadelphia Union
- Cruz Azul vs Rayados
- Tigres vs Cincinnati
- Toluca vs San Diego
- Inter Miami vs Nashville
- Mount Pleasant vs LA Galaxy
- Alajuelense vs Los Ángeles FC
- Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
Fechas y horarios de los partidos de ida de la concachampions 2026
Los partidos de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 arrancan el martes 10 de marzo y concluyen el jueves 12 de marzo.
Martes 10 de marzo de 2026
- Philadelphia Union vs América | 19 horas | Subaru Park
- Rayados vs Cruz Azul | 21 horas | Estadio BBVA
- LAFC vs LD Alajuelense | 20 horas BMO Stadium
Miércoles 11 de marzo de 2026
- Nashville SC vs Inter Miami CF | 18:30 horas | GEODIS Park
- LA Galaxy vs Mount Pleasant FA | 18:30 | Dignity Health Sports Park
- San Diego FC vs Toluca | 20:30 horas | Snapdragon Stadium
Jueves 12 de marzo de 2026
- Cincinnati vs Tigres| 20 horas | TQL Stadium
- Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders | 19 horas | FC - BC Place
Partidos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026
Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026 arrancan el martes 17 de marzo y concluyen el jueves 19 de marzo.
Martes 17 de marzo de 2026
- Alajuelense vs LAFC | 19 horas | Estadio Alejandro Morera Soto
- Cruz Azul vs Rayados | 21 horas | Estadio Cuauhtémoc
Miércoles 18 de marzo de 2026
- Inter Miami CF vs Nashville | 19 horas | Inter Miami CF Stadium
- América vs Philadelphia Union | 19 horas | Estadio Ciudad de los Deportes
- Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | 20 horas | ONE Spokane Stadium
- Toluca vs San Diego | 21 horas | Estadio Nemesio Díez
Jueves 19 de marzo de 2026
Mount Pleasant vs LA Galaxy | 18 horas | Estadio Nacional
Tigres vs FC Cincinnati | 19 horas | Estadio Universitario