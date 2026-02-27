Las fechas y horarios de los octavos de final de la Concachampions 2026 fueron confirmados. Los partidos de ida serán entre el 10 y el 12 de marzo y del 17 al 19 de marzo la vuelta.

Estas son la series de octavos de final de la Concachampions 2026 en los que juegan 5 equipos de la Liga MX:

América vs Philadelphia Union Cruz Azul vs Rayados Tigres vs Cincinnati Toluca vs San Diego Inter Miami vs Nashville Mount Pleasant vs LA Galaxy Alajuelense vs Los Ángeles FC Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps

Octavos de final de la Concachampions 2026 (@TheChampions)

Fechas y horarios de los partidos de ida de la concachampions 2026

Los partidos de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 arrancan el martes 10 de marzo y concluyen el jueves 12 de marzo.

Martes 10 de marzo de 2026

Philadelphia Union vs América | 19 horas | Subaru Park

Rayados vs Cruz Azul | 21 horas | Estadio BBVA

LAFC vs LD Alajuelense | 20 horas BMO Stadium

Miércoles 11 de marzo de 2026

Nashville SC vs Inter Miami CF | 18:30 horas | GEODIS Park

LA Galaxy vs Mount Pleasant FA | 18:30 | Dignity Health Sports Park

San Diego FC vs Toluca | 20:30 horas | Snapdragon Stadium

Jueves 12 de marzo de 2026

Cincinnati vs Tigres| 20 horas | TQL Stadium

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders | 19 horas | FC - BC Place

Raphael Veiga del América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Partidos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026 arrancan el martes 17 de marzo y concluyen el jueves 19 de marzo.

Martes 17 de marzo de 2026

Alajuelense vs LAFC | 19 horas | Estadio Alejandro Morera Soto

Cruz Azul vs Rayados | 21 horas | Estadio Cuauhtémoc

Miércoles 18 de marzo de 2026

Inter Miami CF vs Nashville | 19 horas | Inter Miami CF Stadium

América vs Philadelphia Union | 19 horas | Estadio Ciudad de los Deportes

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | 20 horas | ONE Spokane Stadium

Toluca vs San Diego | 21 horas | Estadio Nemesio Díez

Jueves 19 de marzo de 2026

Mount Pleasant vs LA Galaxy | 18 horas | Estadio Nacional

Tigres vs FC Cincinnati | 19 horas | Estadio Universitario