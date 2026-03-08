San Diego vs Toluca se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 11 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One a las 21:30 horas.

Partido: San Diego vs Toluca

Fase: Octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: Fox One

San Diego vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Concachampions 2026?

San Diego vs Toluca juegan el miércoles 11 de marzo como parte de los octavos de final de la Concachampions 2026.

San Diego vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

El San Diego vs Toluca se jugará a las 21:30 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.

San Diego vs Toluca: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Concachampions 2026. (DAVID LEAH / DAVID LEAH)

¿Cómo llegaron San Diego y Toluca a octavos de final de la Concachampions 2026?

San Diego venció 4-2 en el marcador global a Pumas en la primera ronda de la Concachampions 2026.

El Toluca avanzó de manera directa a los octavos de final de la Concachampions 2026 debido al ranking de Concacaf.

El partido de vuelta San Diego vs Toluca se jugará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán llegar con ventaja.